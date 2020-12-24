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Yumuşak eller için maske tarifleri neler pürüzsüzlüğün sırrı burada!

Yumuşacık ellere sahip olmanın sırrı şeker ve zeytinyağında! Size önereceğimiz bu maskeler sayesinde elleriniz yumuşacık olacak!

Yumuşak eller için maske tarifleri neler pürüzsüzlüğün sırrı burada!
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Yumuşak eller için maske tarifleri neler? Soğuyan havalarla birlikte iyiden iyiye elleriniz çatlamaya mı başladı. Kuruyup çatlayan elleriniz artık canınızı mı sıkıyor. Endişelenmeyin! Evde uygulayacağınız basit maske tarifleri ile elleriniz hem daha canlı bir görünüme kavuşacak hem de yumuşacık olacak. İşte yapmanız gerekenler! 

Gliserin ve gül suyu 

Malzemeler

1 çay kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı gliserin
4-5 damla gül suyu

Uygulanışı

Limon suyu, gliserin ve gül suyunu bir kap içinde karıştırın. Bu karışımı ellerinizin her noktasına sürün ve yıkamadan önce 15 dakika bekleyin. İpeksi yumuşaklıkta ellere kavuşuncaya kadar bu maskeyi günde iki kere uygulayabilirsiniz.

Şeker ve zeytinyağı 

Malzemeler:

1 yemek kaşığı zeytin yağı
1 yemek kaşığı şeker

Uygulanışı

Şekeri bir avucunuza alarak diğer elinizle yavaş yavaş zeytin yağını damlatın. Daha sonra diğer elinizle avuç içlerinizi birleştirin ve ovalamaya başlayın. Daha sonra tüm elinizi sıvı sabunla el yıkarmış gibi bu scrub ile ovalamaya 1 dakika boyunca devam edin. Oval çizgilerle parmaklarınıza ve ellerinizin üst kısmına masaj yapabilirsiniz. İşlemi bitirdikten sonra ellerinizi serbest bırakın ve 1 dakika bekleyin. Sonra ılık suyla ellerinizi yıkayın ve yumuşak bir havlu ile kurulayın. Elleriniz o kadar yumuşayacak ki dokunmadan duramayacaksınız.

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