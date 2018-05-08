Cinsel isteği arttırıcı hareket tek yapmanız gereken...

Hayat yoğunlaştıkça partnerlerimizle aramızdaki ilişki de durumdan nasibini alıyor. Daha hızlı yenen akşam yemekleri, sabah alelacele yapılan vedalar ve tabiki hızlı seks. Tabi ki bu yoğun tempo ilişkilerde yıkılan duygusal köprüler demek. Ama bu köprüleri yeniden kurmanızın bir yolu var. Hem de çok basit!

Partnerinizin uzun bir süre gözlerinin içine bakın! Gözlerin içine bakmanın cinsel yaşamları iyileştirici hatta yalnızlık hissini yok ettiği bulundu.

Dail Mail'e konuşan Psikolog Lisa Williams, bakışmanın altındaki bilimsel gerçeği şöyle anlatıyor:

“Bakışmak beyin alanı aktivasyonunda değişiklikler yaratıyor bu da aşk hormonu oksitosin salgılanmasını sağlıyor. Göz teması cazibenin çok önemli bir yönüdür, bu yüzden eğer biriyle gözlerini kilitlersek, gözbebeğinin genişlemesinden duygusal bilgiler alırız."

VÜCUTTAKİ PSİKOLOJİK TEPKİLERİ TEMİZLER

Eşinizle gözlerinizi kilitlemek, cinsel isteğinizi arttırabilmeniz için vücuttaki psikolojik tepkileri tetikler. Ayrıca cinsel enerjilerini artırabilecek çiftler arasındaki güveni derinleştirir.

Göz gezdirme yoluyla cinsel hayatlarında değişiklik yaratan Tony ve Carolyn Murphy çifti de deneyimlerini şöyle anlattı:

“Tony ile yaşadığım göze çarpan deneyim gerçekten çok belirleyici bir an oldu, birbirimizi sadece birkaç haftadır tanıyorduk. Dışarıdan gelen bir bağlantı vardı ve bu çok tatlı bir neşeydi."

BİR SABAH...

Bir sabah çift, fiziksel temas olmadan birbirinden ayrı oturuyordu.

Carolyn o anı şöyle anlattı:

“Tony gözlerimin içine doğrudan bakıyordu ve biraz garipti ve yavaş yavaş bakışlarımı tutmaya başladım. Kulağa gerçekten çok çılgınca geliyor, ama 'bunu hissettin mi' diye bir şey söyledim."

Tony ise; “Carolyn'den gelen bir dalga hissettim ve ikimiz de ruhlarımızın öptüğünü umuyorduk” diye ekledi.

25 YILLIK EVLİLER

Tony ve Carolyn deneyimlerinin hemen ardından evlendi. Şimdi 25 yıldır evliler ve göz temasıyla ilgili deneyimleri sürüyor.

ONBİNLERCE İNSAN YAPIYOR

Avustralya'nın hemen hemen her yerinde, İnsan Bağlantısı Hareketi adı verilen bir grup tarafından yönetilen aylık göz gezdirme görüşmeleri var. Hareketin sosyal medya yöneticisi online seanslara günde 300'den fazla insanın katıldığını söylüyor. Hareket, "Yabancılarla uzun süreli göz teması kurmak, aslında sosyal bağlantıyı getirebilir ve bu güçlü bir şeydir" teziyle çalışıyor.