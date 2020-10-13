search menu
search
close

Hamur kızartması tarifi kahvaltıların pratik ekmeği!

Kahvaltıda peynir, reçel ikilisinin vazgeçilmezi olan hamur kızartması yapmanın en pratik yolunu hazırladık! Hamur kızartması nasıl yapılır?

Hamur kızartması tarifi kahvaltıların pratik ekmeği!
-A A+

Kahvaltıda annelerimizin eksik etmediği hamur işi tarifleri arasından derlediğimiz tıpkı anne eli değmiş gibi yapabileceğiniz hamur kızartması tarifini sizler için hazırladık' Evde hamur kızartması nasıl yapılır? İşte en kolay haliyle 10 dakikada hazırlanan hamur kızartması yapmanın püf noktaları...

Malzemeler; 1 adet yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1/2 çay bardağı sıvı yağ, 1.5 silme tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu, 3.5 su bardağı un yeterli olacaktır. 

Yapılış aşaması; Yumurtayı derince bir kaba kırın, üstüne sıvı yağ, yoğurt, tuz, kabartma tozu ve unu ilave edip, güzelce yoğurun. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceksiniz.
Hazırladığınız hamuru 5 eşit bezeye ayırın ve her bir bezeyi hafifçe unlanmış tezgahta servis tabağı büyüklüğünde açın.
Açtığınız hamuru bir bıçak yardımıyla kare kare kesin ve bol yağ koyup, yağı iyice kızdırdığınız derince bir kızartma tavasında her iki tarafları da kızarana dek tüm hamurları kızartın. kızarttıktan sonra ister biraz bekletif soğuk servis edebilir veya sıcak sıcak afiyetle tüketebilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Lezzetine doyulmaz: Tavuklu nohutlu pilav Lezzetine doyulmaz: Tavuklu nohutlu pilav
Yemek
Kök hücre tedavisi gören Mali'den aylar sonra ilk fotoğraf! Kök hücre tedavisi gören Mali'den aylar sonra ilk fotoğraf!
Magazin
En Güncel Galeriler
Taciz mesajlarından bıkan ABD'li fenomen Türkçe açıklama yaptı!
Taciz mesajlarından bıkan ABD'li fenomen Türkçe açıklama yaptı!
Yılan Hikayesi Memoli'yi görenler tanıyamıyor! Böyle değişim görülmedi
Yılan Hikayesi Memoli'yi görenler tanıyamıyor! Böyle değişim görülmedi
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe paylaşımı sosyal medyayı salladı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Şarkıcı Aynur Aydın cesur hamam pozlarıyla ortalığı yaktı geçti!
Şarkıcı Aynur Aydın cesur hamam pozlarıyla ortalığı yaktı geçti!
Önceki Haberler
Adana mutfağından: Vartabit
Adana mutfağından: Vartabit
Yeni gözdeniz: Yumuşacık mermer kek
Yeni gözdeniz: Yumuşacık mermer kek
Ezgi Mola'nın Hatay tweet'i olay oldu! Sosyal medyada linç edildi!
Ezgi Mola'nın Hatay tweet'i olay oldu! Sosyal medyada linç edildi!
Sarılmanın vücudunuzdaki etkilerine inanamayacaksınız!
Sarılmanın vücudunuzdaki etkilerine inanamayacaksınız!
Murat Dalkılıç'tan bomba eşcinsellik itirafı! Hayranlarını şaşırttı!
Murat Dalkılıç'tan bomba eşcinsellik itirafı! Hayranlarını şaşırttı!
Sefalet içinde yaşadığı söylenen ismin 1 milyon 500 bin TL'si çalındı!
Sefalet içinde yaşadığı söylenen ismin 1 milyon 500 bin TL'si çalındı!
Aleyna Çakır olayı şüphelisi Ümitcan'dan tehdit gibi fotoğraf!
Aleyna Çakır olayı şüphelisi Ümitcan'dan tehdit gibi fotoğraf!
Bu hormonlar kadınlarda erken yaşlanmaya neden oluyor!
Bu hormonlar kadınlarda erken yaşlanmaya neden oluyor!
Yorumlar