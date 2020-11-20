Tırnakta beyaz lekeler neden olur protein eksikliği sebep olabiliyor!

Tırnakta nokta halinde, çizgi halinde veya tamamen kaplayacak kadar geniş bir alanda olabilen ve tıp dilinde karşılığı "lökoniki" olan beyaz lekelerin neden olduğunu biliyor muydunuz? Genellikle protein ya da mineral eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bu rahatsızlık ciddi hastalıklarında habericisi olabiliyor. Peki tırnaktaki beyaz lekeler neden oluşur? İşte merak edilen sorunun cevabı!

Tırnakta beyaz lekelerin nedenleri

Protein eksikliği olabilir

Tırnakta beyaz leke yatay şeritler halinde ise protein eksikliğisöz konusu demektir. Bu şeritler tırnakta değil tırnak yatağında olduğu için tırnakla birlikte uzamazlar. Beyaz leke, tırnağınızı diğer elinizle sıktığınızda kayboluyorsa protein eksikliğidir. Protein alınca hemen geçer.

Mineral eksikliği

Tırnakta oluşan beyaz lekeler sadece protein değil aynı zamanda mineral eksikliğinden de kaynaklanıyor olabilir. En büyük etkeni çinko ve kalsiyum eksikliğidir. Kalsiyum eksikliği ile tırnakta beyaz lekeler oluştuğu söylense bile, bu durum bilimsel olarak ispatlanmamıştır.

Tırnak yaralanmaları

Tırnak köküne alınan darbeler, tırnaklarda beyaz lekelere neden olabilir. Sık olarak manikür yaptırmak da başlıca nedenlerden biridir.

Tırnak mantarı

Tırnak mantarı sarı beyaz lekeler ile başlar. Bu lekeler zamanla tırnağa yayılır ve tırnak kalınlaşır.

Başka rahatsızlıklar

Karaciğer hastalıkları, siroz ve hepatit tırnaklarda beyaz lekelere neden olur. Böbrek hastalıkları, tırnaklarda beyaz ve pembe lekelere neden olur. Böbrek yetmezliğinde tırnaklar komple beyaz olabilir. Anemi kaynaklı tırnaklarda lekelenmeler oluşabilir.

Tırnaktaki beyaz lekelerden kurtulmak için bunları yapın

– Tırnaklarınızı temiz tutun ve nemlendirin.

– Oje yaptıktan sonra bakım yaparken daha yumuşak yapın.

– Tırnaklarınıza tekrar oje sürmeden önce en az bir gün bekleyin.

– Temizlik yaparken (bulaşık, banyo, mutfak temizliği gibi) mutlaka eldiven kullanın.

– Kütikül ve dipleri dahil, tırnaklarınıza iyi bakın.

– Buğday tohumu, badem, fıstık, nohut fasulye ve kuru meyveler gibi çinko bakımından zengin yiyecekler tüketin.



