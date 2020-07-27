Erkeklere ne zaman mesaj atılmaz, erkeklere mesaj atılmaması gereken zamanlar...

Biz kadınlar ilişkiyi her zaman erkeklerden farklı yaşarız, anlık sinirlerimiz, gel gitlerimiz, aylık adet dönemlerimiz bile bu farklılıkları oluşturur. Her zaman daha kırılgan ve hassas oluruz, ama ne yazık ki karşımızdakinin bir erkek olduğunu unutmamalıyız. Boşuna üzülmeyin hanımlar karşınızdaki bir erkek ve doğası gereği hiç bir zaman sizin kadar hassas olamayacak! Bazı anlar var ki erkeklerden bu anlarda uzak durmak gerek! İşte o anları sizler için hazırladık...

Tartışma sonrası: Erkek arkadaşınıza kızgınlığınızı cep telefonunuza sarılarak atmayın. Ufak bir tartışma sonrası sayfalarca yazdığınız sms, erkek arkadaşınızı haksızken bile haklı duruma getirerek sinirlendirecektir. Bir anlık siniriniz büyük bedellere neden olabilir. Öfkenizi kontrol edin ve düşünerek hareket edin.

Tv başındayken: Erkek arkadaşınızın sıkı bir taraftarı olduğu takımın maçı var ve siz mesaj atıyorsunuz. Yapmayın, uzun bir süre cevap almanız mümkün olmayacaktır.

Gün boyu mesaj atmak: Bir erkeği çıldırtan en büyük sebep gün boyu mesajlaşmak! Üstelik yanından ayrılır ayrılmaz mesaj atmaya başlıyorsanız bu erkeklerin hiç ama hiç hoşuna gitmiyor.

İlk buluşma sonrası: Hoşlandığınız erkeğe ilk buluşma sonrası mesaj atmak, henüz duygularınızı açığa vurmamışsanız uzak durmanız gerek en büyük tehlike. İlk buluşma sonrası atılan mesajda, karşı tarafın hemen ilginiz olduğunu anlamasına ve kendisini geri çekmesine neden olur.

Sarhoşken: Kadınlar erkekler kadar alkole dayanıklı değillerdir ve bir iki kadeh sonrası hemen sarhoş olabilirler. İşte o anda cep telefonlarınızdan kesinlikle uzak durmalısınız. Bir de arkadaş gazıyla abartılı hareketler sergilemişseniz ertesi gün toparlamakta büyük güçlük çekeceksiniz.