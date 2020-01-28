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Sevgililer gününde nasıl giyinmeli elbiseler olmazsa olmaz!

Sevgililer günü yaklaştıkça bu güne özel hazırlıklar kadınlar için sorun olabiliyor. Bu sorunu ortadan kaldıracak 14 Şubata hazırlık tüyoları içeriğimizde!

Sevgililer gününde nasıl giyinmeli elbiseler olmazsa olmaz!
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14 Şubat sevgililer günü yaklaşırken kadınlar olarak bu özel güne hazırlanmak için ekstra çaba harcıyoruz. Sevdiğimiz insanın bizi en güzel halimizle görmesini ve onunla güzel vakit geçirmeyi istiyoruz. Yapacağınız hazırlıkları kolaylaştıracak birkaç tüyoyu biraraya getirdik. İşte sevgililer gününe hazırlıkları için ipuçları!

Doğal makyaj 

Sevgililer günü makyajı her zamankinden farklı olmalı. Ancak bugün, makyajı yaparken abartılı olmamak gerekiyor. Tüm masumiyetinizin ve sevginizin ortaya çıkması için, daha doğal tonlarda bir makyaj yapmalısınız. Cilt kusurlarınızı kapatacak uygulamalardan faydalanabilirsiniz.

Kombininizi şimdiden düşünmeye başlayın

Sevgililer gününde kendinize özenmek, sizi hem daha iyi hissettirecek hem de partneriniz ile geçireceğiniz dakikaları güzel kılacaktır. Bu gün için daha romantik esintili kıyafetler giyebilirsiniz. Midi boy etek ve kazak kombinleri hem mevsime uygun hem de oldukça şık görünüm sağlar.

Elbiseler ise sevgililer gününün olmazsa olmazı! Kombininizi romantik kesimli, kat kat, ve şifon elbiseleri anahtar parça sayarak oluşturun. Elbiselerinizi botlarınız ya da çizmeleriniz ile kombinleyebilirsiniz.

Saç bakımı

Araştırmalara göre, erkeklerin bakımlı ve uzun saçlara sahip kadınlardan hoşlandıkları bir gerçek. Geçireceğiniz sevgililer gününde, saçlarınızı açık bırakarak; belli belirsiz dalgalar ile kullanabilirsiniz. Saçınıza ve tarzınıza uygun aksesuarları da tarzınızı yansıtmak için kullanabilirsiniz.

İnce detaylar

Küçük detaylar, bütün şıklığa en çok etki eden faktörlerdir. Kombininize ekleyeceğiniz romantik aksesuar detayları, sizi oldukça şık hale getirecek.

Doğru iç çamaşırı

İç çamaşırı seçimi 14 Şubat için oldukça önemli. Romantik anlarınızın ilerlemesini istiyorsanız, bu detayı atlamamaya çalışın. Kadınsı ve seksi iç çamaşırları, bugün için ideal olacak!

 

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