Kadınları erken yaşlandıran hormonlar kırmızı et tüketirken dikkat!

Kadınlarda bulunan bazı hormonların artması ya da azalması yaşlılık belirtilerinin hızlanmasına neden olmaktadır. Özellikle ergenlik ve hamilelik sürecinden sonra sıklıkla artan bu hormonların neler olduğuna dair tüm merak edilenleri sizler için hazırladık. Peki kadınları erkenden yaşlandıran hormonlar nelerdir? İşte yaşlanmaya neden olan hormonların nasıl arttığı ya da azaltığına dair tüm merak edilenler elmaelma.com'da.

HORMONLARIN FAZLA SALGILANMASI ZARARA YOL AÇIYOR

Vücudumuzda 100 hormon bulunuyor. Bilim dünyası bu hormonların sürekli olarak salgılanması gerektiğini söylüyor. Fakat bu hormonların içerisinde bulunan bazıları özellikle kadınlar için oldukça zararlı.

KIRMIZI ET TÜKETİRKEN DİKKAT!

Hormonlar sağlığı ve cildi olumlu yönde etkilemektedir. Fakat fazla salgılanması zararlı da olabiliyor. Cilt sağlığı için en önemli olan hormonlardan biri östrojendir. Östrojen seviyesini kırmızı etteki yağlar oldukça olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden kırmızı et tüketseniz bile yağsız olanları tüketmeye özen göstermelisiniz.

ÖSTROJEN HORMONUNUN YETERLİ MİKTARDA SALGILANMASI İÇİN...

Bunun yanı sıra kemik suyu, meyan kökü gibi besinler antioksidan özelliğe sahiptir. Bu madde vücuttaki elastik yapıyı korur. Östrojen hormonun yeterli miktarda salgılanmasını sağlar.

KAHVALTIDA CEVİZ TÜKETİRSENİZ...

Bazı hormonların kadınlarda yaşlanmaya neden olduğundan bahsetmiştik. DHEA hormonu kadınlarda kırışma ve yaşlanmayı geciktiren bir hormondur. Bu hormon özellikle 30 yaştan sonra azalmaya başlamaktadır. Bu da göz ve çevresindeki kırışıklığın artmasına neden olur. Bu hormonu eski haline getirebilmek ve daha fazla artmasına yardımcı olmak için kahvaltılarda en az 3 adet ceviz tüketilmelidir. Avakado da bu hormonun artmasına yardımcı olmaktadır.

YETERİ KADAR DİNLENMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Melatonin de vücut için gerekli olan hormonlardan biridir. Vücut eğer yeteri kadar dinlenmezse vitamin ve mineral salınımı yapamaz. Bu da saçta dökülmeye, yanakta çökmeye ve dudak yapışmasına neden olmaktadır. Bu gibi durumlarla beraber yaşlanma belirtileri de ortaya çıkar.

NİKOTİN VE KAFEİNDEN UZAK DURUN

Vücut için en gerekli hormonlardan biri olan melatonin hormonunun düşmanı ise nikotin ve kafeindir. Bu yüzden her iki maddeden de uzak durmaya özen göstermelisiniz. Özelliklede 20 yaşından sonra kesin bırakmaya çalışın. Melatonin hormonunun salgılanmasına yardımcı olan besinleri tüketmeye özen gösterin. Muz, domates, mısır gibi besinler tüketebilirsiniz. Bu besinler melatonin hormonunun dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca geceleri uyumadan önce anason çayı tüketerek bu hormonun salgılanmasına yardımcı olabilisiniz.