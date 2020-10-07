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Fit kahvaltı tarifleri güne zinde başlamak istiyorsanız...

Fit kahvaltı tarifleri nelerdir? Nasıl hazırlanır? Az kalorili, düşük karbonhidratlı ve sağlıklı kahvaltı tarifleri ile güne daha zinde başlayacaksınız.

Fit kahvaltı tarifleri güne zinde başlamak istiyorsanız...
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Güne daha zinde başlamaya ne dersiniz? Günün en önemli öğünü olan kahvaltınızı az kalorili, düşük karbonhidratlı besinlerle yaptığınız sürece güne hem daha zinde başlayacak hem de daha enerjik hissedeceksiniz. Metabolizmayı hızlandıran bu kahvaltı önerileri sayesinde kilo alma derdine girmeden gönül rahatlığıyla kahvaltınızı yapabileceksiniz. Peki fit kahvaltı tairfleri neler? Fit kahvaltı nasıl hazırlanır? İşte sizi güne zımba gibi hazırlayacak birbirinden lezzetli kahvaltı önerileri! 

MANTARLI OMLET: 

Yaklaşık 306 kalori içeren mantarlı omlet için 2 yumurta,1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 3 çorba kaşığı dilimlenmiş mantar, 2, 3 adet cherry domates, 1-2 adet yeşil biber kullanılır. Mantarlar zeytinyağında sotelenir ve içine dilimlenen biberler eklenerek birkaç dakika daha sotelenir, çırpılmış yumurta eklenerek pişirilir. Hazırlanan mantarlı omlet cherry domatesi, birkaç dal roka ve 1 ince dilim ekmekle birlikte tüketilir.

SİMİT PEYNİR:

Kahvaltı yapmaya fırsatı olmayanlar için simit peynirde iyi bir ikilidir. Yaklaşık olarak 318 kalori değerindeki bu kahvaltı önerisi ile uzun süre tok kalacaksınız. 

ÇİLEK MUSLİ:

4 çorba kaşığı müsli, 1 tatlı kaşığı bal, 1 bardak yağsız süt ve 5-6 adet çilek kullanılarak hazırlanan çilekli müsli besin değeri yüksek bir kahvaltıdır. Özellikle kabızlık problemi yaşayanlar için birebir bir kahvaltı önerisidir. 

JAMBONLU VE BİBERLİ TOST:

2 dilim kepekli tost ekmeği, 1 dilim dana jambon, 1 dilim beyaz peynir, taze kırmızı biber ve yeşillik kullanılarak hazırlanan jambonlu biberli tost yaklaşık 322 kaloridir. 

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