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Frında peynirli ekmek nasıl yapılır leziz mi leziz!

Kahvaltıda değişik yemek tarifi arayanlar için harika bir öneri olacak bu tarife bayılacaksınız. İşte hazırlanışı!

Frında peynirli ekmek nasıl yapılır leziz mi leziz!
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Kahvaltıda fırında peynirli ekmek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltı sofralarında değişik bir lezzet arayanlardan mısınız? İşte karşınızda yemelere doyamayacağınız fırında peynirli ekmek tarifi. Tek başına bile kahvaltınızı şenlendirecek bu tarifi dilediğiniz peynirle hazırlayabilir, farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. İşte tüm mazleme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

9 dilim tost ekmeği, 1,5 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir, 2 adet yumurta
2 yemek kaşığı maydanoz(doğranmış), 1/2 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay kaşığı pul biber, 1 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI: 

Tost ekmeklerini pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.Bir kasede rendelenmiş beyaz peynir, yumurta, kıyılmış maydanoz, karabiber, pul biber ve zeytinyağını karıştırın.Tost ekmeği dilimlerinin üzerine hazırladığınız karışımdan eşit olarak yayın.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin.Sıcak olarak servis edin.

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