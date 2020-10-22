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Hibeş nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Kahvaltı sofralarında farklı lezzet arayanlar buraya! Tahinle hazırlanan enerjinize enerji katacak şahane bir tarifle karşınızdayız.

Hibeş nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!
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Hibeş nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı sofralarında farklı lezzet arayanlar buraya!  Tahinle hazırlanan enerjinize enerji katacak sofralarınzda fark yaratacak türden. İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile hibeş tarifi! 

Malzemeler: 

1,5 su bardağı tahin
5 tatlı kaşığı acı(tatlı) kırmızı toz biber
3 diş sarımsak
2 adet limon
5 yemek kaşığı zeytinyağı
2,5 tatlı kaşığı kimyon
1,5 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Eğer elinizde rondo varsa 2 adet limonun suyunu sıkıp diğer bütün malzemelerle birlikte limon suyunun yarısıyla birlikte rondodan geçirebilirsiniz.Kalan limonu tadına bakarak ekleyebilir, resimdeki kıvamını ayarlayabilirsiniz.
Rondo kullanmadan yapacaksanız sarımsakları rendeleyip sarımsaklarla birlikte diğer bütün malzemeleri iyice karıştırıp birbiriyle özleştirmelisiniz.
Tuz,limon ayarını damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz.Günlerde ekmek üzerine sürülerek servis edilir ve hep beğenilerek yenen bir meze türüdür, afiyet olsun

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