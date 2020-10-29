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Kahvaltı çöreği nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Kahvaltı çöreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Lezzetine doyamayacağınız bu şahane Tarife hayran kalacaksınız. İşte yapılışı!

Kahvaltı çöreği nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!
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Kahvaltı çöreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler?  Kahvaltı sofralarında değişiklik arayanlar için şahane bir öneri olacak bu enfes lezzete bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda!

Malzemeler:

Hamuru için:
1 paketyaş maya
1,5 tatlı kaşığıtoz şeker
1 su bardağıılık süt
2 adetyumurta
50 gramtereyağı
200 grambeyaz peynir
2-3 dalmaydanoz
1 tatlı kaşığıtuz
5,5 su bardağıun
Üzeri için:
1 adetyumurta sarısı
1 avuçsusam- çörek otu

Hazırlanışı: 

Ekmeğimizin hamuru için yoğurma kabımıza mayayı, şekeri ve ılık sütü alalım. Maya çözülene kadar karıştırdıktan sonra üzerini streç film ile örterek 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekleyelim.
Daha sonra yumurta, tereyağı, beyaz peynir, doğradığımız maydanoz ve tuzu da ilave ederek yoğurmaya başlayalım.
Unu kontrollü bir şekilde ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Hamur biraz ele yapışan bir kıvamda olacak. Hamuru unladığımız tezgaha alarak toparlayalım.Hamurumuzun üzerine elimizle bastırarak büyütelim ve 32 cm büyüklüğündeki yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye alarak elimizle bastırarak tepsiye yerleştirelim. Tepsimize güzelce yerleşen hamurumuzun üzerine temiz bir bez örterek 45 dakika mayalanmaya bırakalımMayalanıp kabaran ekmeğimizi dilediğimiz şekilde dilimleyelim. Daha sonra yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde ekmeğimizin üzerine güzelce sürelim. Üzerine de susam ekerek önceden ısıttığımız 170 derece fırında altı ve üstü güzelce kızarana kadar 45 dakika pişirelim. Pişen çöreği fırından alıp soğumasını bekleyerek istediğimiz şekilde tüketelim

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