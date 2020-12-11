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Kahvaltılık sucuk sote nasıl yapılır güzel bir günün başlangıcı!

Sabah kahvaltı da farklılık arayanlar buraya! Sabah uyanmak için sebebiniz olacak şahane bir tarifle karşınızdayız. İşte hazırlanışı!

Kahvaltılık sucuk sote nasıl yapılır güzel bir günün başlangıcı!
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Sabahları sıcacık yatağınızdan çıkıp da güne hevesle başlamanıza sebep olacak şahane bir tarifle karşınızdayız. Peki kahvaltılık sucuk sote nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler?İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanıiı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER:

14 dilim sucuk
2 adet domates
4 adet sivri biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI: 

Sucuğun zarını soyun ve halka halka dilimleyin. Dilimlerin çok ince olmamasına özen gösterin. Halka halka dilimlediğiniz sucukları ortadan ikiye kesin ve yarım daireler elde edin. Domates ve biberleri de doğrayın.Bir tavaya zeytinyağını alın ve biberleri renkleri dönene dek yaklaşık 3 dakika kavurun.Ardından doğramış olduğunuz domatesleri ilave edin ve domatesler yumuşayana dek kavurun.Son olarak sucukları ekleyin, güzelce karıştırın ve tavanın kapağını kapatın.Bu şekilde yaklaşık 3 dakika kadar pişmeye bırakın. Tuzunu da ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatıp, sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!

 

 

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