Kaymaklı krep nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Kahvaltıda hep aynı şeyleri yemekten sıkıldınız mı? Bu tarifimiz tam da sizlere göre! Kaymaklı krebi mutlaka denemelisiniz. Oldukça pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tada hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler; 2 adet yumurta, 1/2 çay bardağı süt, 1/2 su bardağı su, 1 su bardağı kaymak, 6 yemek kaşığı un, 1/2 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sıvı yağ yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Bir karıştırma kasesinde un hariç tüm malzemeyi mikser yardımıyla karıştırın. Karışan sıvı malzemelerin üzerine azar azar unu ekleyin. Krepleri pişireceğiniz tavayı ısıtın. Isınan tavaya peçete yardımıyla sıvı yağı yayın.

Krep karışımından 1 kepçe alıp tavaya dökün ve tavayı yuvarlayarak karışımı ince bir tabaka olacak şekilde yayın. Alt kısmını kontrollü olarak orta ateşte pişirin ve spatula yardımıyla tersine çevirerek pişirmeye devam edin. Pişen krepleri tabağa alın ve içerisine bal ve kaymak koyup yuvarlayarak kahvaltılarınıza servis edebilirsiniz.