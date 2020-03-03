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Murtuğa nasıl yapılır Van'ın enfes lezzeti!

Van'ın dillere destan kahvaltılık arasında yer alan murtuğa, sofralarınızın vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini alacak. İşte tüm malzeme listesi yapılışı!

Murtuğa nasıl yapılır Van'ın enfes lezzeti!
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Kahvaltı sofralarında değişik bir lezzet mi arıyorsunuz? Murtuğa tarifi tam da sizlere göre! Hem pratik hem de ekonomik olan bu enfes lezzet Van kahvaltılarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sadece 4 malzemeyle hazırlayacağınız bu şahane lezzete bayılacaksınız. 

Malzemeler:

125 gram tereyağı
1 su bardağı un
2 adet yumurta
1 çay kaşığı tuz

Nasıl Yapılır?
Evinizde varsa bakır, yoksa teflon bir tava çıkarın. İçine tereyağını aktarıp eritin. Eriyen tereyağının içine unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Bir kaseye yumurtaları kırıp tuzu ekleyerek çırpın. Bu karışımı tavadaki unlu karışıma ekleyin ve hafif hafif karıştırarak pişirin. Afiyet olsun.

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