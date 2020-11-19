Murtuğa nasıl yapılır Van'ın enfes tarifi!

Farklı yöresel tadlara merakı olanlar buraya! Van kahvaltılarının dillere destan lezzeti murtuğa ile karşınızdayız. Hem sabah hem de akşam kahvaltı sofralarının yıldızı olacak bu tarif, yiyenleri mest edecek.İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Asla pişman olmayacaksınız.

Malzemeler:

125 gram

Tereyağı

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı ceviz

1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Orta boy tava ya da sahana Sütaş Tereyağı'nı koyun ve orta ateşte erimeye bırakın.Yağ eriyip ısınmaya başlayınca unu ekleyin. Un renk alıp, pürüzsüz ve akıcı hale gelene kadar karıştırarak kavurun.Tavayı ocaktan alın, karışım sıcakken yumurtaları ayrı bir kapta çırparak içine ekleyin ve hemen karıştırın. Tuzunu ekleyin. Üzerine ceviz ve bal ekleyip sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.