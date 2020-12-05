search menu
search
close

Patatesli velibah nasıl yapılır haftasonlarınızın vazgeçilmezi olacak!

Patatesli velibah nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Uzun kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday olacak bu tarife hayran kalacaksınız. İşte hazırlanışı!

Patatesli velibah nasıl yapılır haftasonlarınızın vazgeçilmezi olacak!
-A A+

Patatesli velibah nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Haftasonu kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olmaya aday olacak bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. 

MALZEMELER:

1 yemek kaşığıtoz şeker
1 tatlı kaşığıtuz
1,5 su bardağıılık süt
1/2 su bardağıılık su
4 su bardağıun
1 paketinstant maya
İç harcı için:
5 adet orta boyhaşlanmış patates
1 adet orta boysoğan
3 yemek kaşığızeytinyağı
1 tatlı kaşığıtuz
1 çay kaşığıkarabiber
1 çay kaşığıtoz kırmızı biber
Üzeri için:
4 yemek kaşığıeritilmiş tereyağı

HAZIRLANIŞI: 

Derin bir kabın içerisine maya, su, süt ve toz şekeri koyun. Güzelce karıştırın.
İçine azar azar unu ilave edin. Kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Tuzu da ekleyerek güzelce yoğrumaya başlayın.Yumuşacık kıvamlı bir hamur elde edin ve üzerini kapatarak oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.Orta boy bir tencerede doğranmış soğanları kavurun. Üzerine haşlanmış patatesleri rendeleyerek ya da ezerek koyun. Güzelce karıştırın. Tuz ve baharatları ekleyerek ocaktan alın.Mayalanan hamurdan orta büyüklükte bezeler elde edin. Elinizle hafifçe açın.
Orta kısımlarına patatesli iç harçtan iki kaşık kadar içerisine top şekilde yuvarlayarak koyun.Ardından hamuru kapatın ve yuvarlak bir şekle getirin.
Hafif unlanmış tezgahın üzerinde tabak büyüklüğünde açın. Üzerine eritilmiş tereyağını fırça yardımıyla sürün ve ısıtılmış tavada arkalı önlü pişirin.
Ardından çıkarıp dilerseniz yağ sürerek servis edin.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Survivor 2021'in kadrosunu kuruyor! İlk isim bomba! Survivor 2021'in kadrosunu kuruyor! İlk isim bomba!
Magazin
D vitamini eksikliği nasıl giderilir? D vitamini eksikliği nasıl giderilir?
Sağlık
En Güncel Galeriler
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Makyajsız sokağa çıkan bu ünlüyü tanıyabildiniz mi?
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Victoria's Secret'in ilk transeksüel modelinin erkek halini gören...
Bahar bu sefer de banyoda poz verdi! Takipçilerinden tepki yağdı!
Bahar bu sefer de banyoda poz verdi! Takipçilerinden tepki yağdı!
Ciciş Esra, Nihat Doğan'ı eleştireyim derken öyle bir pot kırdı ki...
Ciciş Esra, Nihat Doğan'ı eleştireyim derken öyle bir pot kırdı ki...
Jülide Ateş'in "Aldatan kadın mısınız?"sorusu Pınar'ı çileden çıkardı
Jülide Ateş'in "Aldatan kadın mısınız?"sorusu Pınar'ı çileden çıkardı
Deniz Seki klozette oturarak fotoğraf paylaştı! Tepki yağdı!
Deniz Seki klozette oturarak fotoğraf paylaştı! Tepki yağdı!
Önceki Haberler
Daha akıllı olmak için her gün bunları yapın!
Daha akıllı olmak için her gün bunları yapın!
Partnerinizin eski sevgilisiyle başa çıkma yolları!
Partnerinizin eski sevgilisiyle başa çıkma yolları!
Saç egzamasını geçiren mucize!
Saç egzamasını geçiren mucize!
Bu tarif sayesinde incecik bir vücuda sahip olabilirsiniz!
Bu tarif sayesinde incecik bir vücuda sahip olabilirsiniz!
Yastıksız uyursanız vücudunuzda neler olur?
Yastıksız uyursanız vücudunuzda neler olur?
İşte bacaklarınızı olduğundan uzun göstermenin yolları!
İşte bacaklarınızı olduğundan uzun göstermenin yolları!
Sosyal medyanın zararlı etkileri nasıl önlenir?
Sosyal medyanın zararlı etkileri nasıl önlenir?
Çıtır çıtır Balkan lezzeti: Pırasalı Arnavut böreği
Çıtır çıtır Balkan lezzeti: Pırasalı Arnavut böreği
Yorumlar