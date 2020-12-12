Peynir köftesi nasıl yapılır kahvaltı sofralarınızda enfes tat!

Peynir köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Haftasonu kahvlatılarınızı renklendirebileceğiniz şahane bir tarifle karşınızdayız. Tadına doyamacağınız bu efes tat sofralarınızın demirbaşı olmaya aday. İşte hazırlanışı! Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

200 gram otlu peynir(rendelenmiş)

2 adet yumurta(toplamda)

1 çay kaşığı pul biber

4 yemek kaşığı ekmek kırıntısı

1/4 demet dereotu(doğranmış)

1/4 demet maydanoz

HAZIRLANIŞI:

Bir karıştırma kabına, 1 yumurta hariç tüm malzemeleri ekleyip karıştırın.

Son olarak 2. yumurtayı da ekleyin ve karıştırdıktan sonra elinizle yoğurun. Yoğurma işlemi bittikten sonra harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak top şekli verin.Top şekli verilmiş peynir köftelerinizi buzlukta 20 dakika bekletin.

Buzluktan çıkarttığınız top köfteleri, her tarafının piştiğine emin olana kadar çevirerek yağda kızartın. Afiyet olsun.