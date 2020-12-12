search menu
search
close

Peynir köftesi nasıl yapılır kahvaltı sofralarınızda enfes tat!

Haftasonu kahvaltılarınıza renk katacak şahane bir tarifle karşınızdayız. Tadına doyamayacağınız bu şahane tarfe hayran kalacaksınız. İşte hazırlanışı!

Peynir köftesi nasıl yapılır kahvaltı sofralarınızda enfes tat!
-A A+

Peynir köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Haftasonu kahvlatılarınızı renklendirebileceğiniz şahane bir tarifle karşınızdayız. Tadına doyamacağınız bu efes tat sofralarınızın demirbaşı olmaya aday. İşte hazırlanışı! Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER: 

200 gram otlu peynir(rendelenmiş)
2 adet yumurta(toplamda)
1 çay kaşığı pul biber
4 yemek kaşığı ekmek kırıntısı
1/4 demet dereotu(doğranmış)
1/4 demet maydanoz

HAZIRLANIŞI: 

Bir karıştırma kabına, 1 yumurta hariç tüm malzemeleri ekleyip karıştırın.
Son olarak 2. yumurtayı da ekleyin ve karıştırdıktan sonra elinizle yoğurun. Yoğurma işlemi bittikten sonra harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak top şekli verin.Top şekli verilmiş peynir köftelerinizi buzlukta 20 dakika bekletin.
Buzluktan çıkarttığınız top köfteleri, her tarafının piştiğine emin olana kadar çevirerek yağda kızartın. Afiyet olsun.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ana yemeğin ekonomik hali: Yoğurtlu bulgur köftesi Ana yemeğin ekonomik hali: Yoğurtlu bulgur köftesi
Yemek
Yılın aşkı bitti! Hadise'den flaş ayrılık açıklaması! Yılın aşkı bitti! Hadise'den flaş ayrılık açıklaması!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ashley Graham cesur pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!
Ashley Graham cesur pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!
İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi ayrıldı mı?
İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi ayrıldı mı?
Eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den bomba aldatma itirafı!
Eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den bomba aldatma itirafı!
Elçin Sangu aldatıldı mı samimi görüntüler ortaya döküldü!
Elçin Sangu aldatıldı mı samimi görüntüler ortaya döküldü!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı!
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı!
Önceki Haberler
Sarkan göğüslerinizi doğal yollarla dikleştirin!
Sarkan göğüslerinizi doğal yollarla dikleştirin!
Cildinizde kaşıntı ve döküntüler varsa...
Cildinizde kaşıntı ve döküntüler varsa...
Çok para harcamadan evde eğlenmenin 5 yolu!
Çok para harcamadan evde eğlenmenin 5 yolu!
İşte Aralık ayında tüketmeniz gereken sebze ve meyveler!
İşte Aralık ayında tüketmeniz gereken sebze ve meyveler!
Kuru saçlarınızı capcanlı yapacak maske tarifi!
Kuru saçlarınızı capcanlı yapacak maske tarifi!
Çok sık hasta olmanızın nedeni bu olabilir!
Çok sık hasta olmanızın nedeni bu olabilir!
Yakışıklı oyuncu herkesten gizli yaptığı yardımla gönülleri fethetti!
Yakışıklı oyuncu herkesten gizli yaptığı yardımla gönülleri fethetti!
Şahane lezzet: Sütsüz irmik helvası
Şahane lezzet: Sütsüz irmik helvası
Yorumlar