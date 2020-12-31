Peynirli macır böreği nasıl yapılır böyle bir lezzet yok!

Peynirli macır böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltıdan kalkmak istemeyeceğiniz bu şahane lezzete hayran kalacasınız. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan bu enfes böreğin nasıl yapıldığına gelin beraber bakalım. İşte tarifi.

MALZEMELER:

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı süt

2,5 su bardağı mısır unu

1/2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 kilogram pırasa(doğranmış)

1 su bardağı beyaz peynir(ufalanmış)

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı susam

Peynirli Macır Böreği Tarifi Nasıl Yapılır?

Fırını 180 dereceye ayarlayın. Geniş bir karıştırma kasesinin içerisine yumurta, sıvı yağ ve sütü ilave edip karıştırın.Üzerine mısır unu, un, kabartma tozu, toz şeker, tuz ve karabiberi de ekleyip homojen bir karışım elde edene dek karıştırın.Harcın içerisine doğranmış pırasaları ekleyin.Ufalanmış beyaz peynir ve kaşar peynirini de ilave edip güzelce karıştırın.Yağlanmış borcama hazırladığınız harcı dökün. Üzerine pul biber ve susam serpiştirip 180 derece fırında 45 dakika pişirin. Piştikten sonra oda sıcaklığında bekletin ve dilimleyip sevdiklerinizle paylaşın, afiyet olsun!