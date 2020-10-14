search menu
search
close

Socca nasıl yapılır? Gönüllerinizde taht kuracak!

Socca nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Farklı lezzetiyle gönüllerinizde hızla taht kuracak bu lezzet kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak!

Socca nasıl yapılır? Gönüllerinizde taht kuracak!
-A A+

Socca nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Farklı lezzetiyle gönüllerinizde hızla taht kuracak olan kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olacak bu şahane lezzete bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda socca ttarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

2 yemek kaşığı (tepeleme)nohut unu, 2 adet yumurta, 1/2 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı,1/2 çay kaşığı kimyon, 1/2 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI: 

Nohut ununu karıştırma kabına aktarın.Üzerine yumurtalar ve sütü ekleyin. Baharatları ilave edin.Tüm malzemeleri karıştırın.Tavayı ısıtıp, zeytinyağını ekleyin. Hazırladığınız krep karışımını tavanın her yanında kaplayacak şekilde dökün. Her iki yönünü de pişirin. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Zor günler geçiren Yavuz Bingöl'ü yıkan ölüm! Zor günler geçiren Yavuz Bingöl'ü yıkan ölüm!
Magazin
Yasak Elma'nın yıldızı Nesrin Cavadzade evleniyor! Yasak Elma'nın yıldızı Nesrin Cavadzade evleniyor!
Magazin
En Güncel Galeriler
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
'Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor!
Taciz mesajlarından bıkan ABD'li fenomen Türkçe açıklama yaptı!
Taciz mesajlarından bıkan ABD'li fenomen Türkçe açıklama yaptı!
Yılan Hikayesi Memoli'yi görenler tanıyamıyor! Böyle değişim görülmedi
Yılan Hikayesi Memoli'yi görenler tanıyamıyor! Böyle değişim görülmedi
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe paylaşımı sosyal medyayı salladı!
Dünyaca ünlü şarkıcının Türkçe paylaşımı sosyal medyayı salladı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Önceki Haberler
Benzersiz lezzet: Haşhaşlı badem tatlısı
Benzersiz lezzet: Haşhaşlı badem tatlısı
Lezzetine doyulmaz: Tavuklu nohutlu pilav
Lezzetine doyulmaz: Tavuklu nohutlu pilav
Kök hücre tedavisi gören Mali'den aylar sonra ilk fotoğraf!
Kök hücre tedavisi gören Mali'den aylar sonra ilk fotoğraf!
Vücudunuz sebepsiz yere morarıyorsa dikkat!
Vücudunuz sebepsiz yere morarıyorsa dikkat!
YENİ SINGLE ALMANYA’DA DA ÇIKACAK
YENİ SINGLE ALMANYA’DA DA ÇIKACAK
Bomba iddia! Ünlü şarkıcının eşine şiddet uyguladığı ortaya çıktı!
Bomba iddia! Ünlü şarkıcının eşine şiddet uyguladığı ortaya çıktı!
Sihirli Annem'in Çilek'i sevgilisiyle pozunu paylaştı!
Sihirli Annem'in Çilek'i sevgilisiyle pozunu paylaştı!
Pikan cevizinin 5 muhteşem faydası!
Pikan cevizinin 5 muhteşem faydası!
Yorumlar