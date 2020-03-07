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Soğanlı yumurta tarifi kahvaltıların aranan ismi!

Soğanlı yumurta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Her öğün kahvaltı yapmayı sevenlere harika bir önerimiz var. İşte hazırlanışı!

Soğanlı yumurta tarifi kahvaltıların aranan ismi!
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Kahvaltıların aranan ismi soğanlı yumurta tarifini siz hiç denediniz mi? Her öğün kahvaltı yapmak isteyenler için harika bir öneri olacak bu tarifin lezzeti bambaşka. Herkesin yerken mest olacağı soğanlı yumurtayı tadarken kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz. Hem ekonomik hem de doyurucu olan bu lezzetin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız gelin beraber bakalım. Soğanlı yumurta nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte kahvaltıların vazgeçilmezi olacak soğanlı yumurtanın tarifi. Afiyetler olsun... 

 MALZEMELER: 

8 adet yumurta, 1/2 çay bardağı süt, 1,5 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz 2 adet orta boy soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, 100 gram mantar, 1 dal taze kekik

HAZIRLANIŞI: 

Soğanları fırına da girebilen ısıya dayanıklı bir tavanın içerisine alın ve tereyağıyla birlikte kısık ateşte karamelize bir hal alana kadar ağır ağır yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.Üzerine temizlenmiş ve doğranmış mantarları ilave edin, güzelce soteleyin.Bir kabın içerisinde süt ve yumurtayı güzelce çırpın. Son aşamada tuz ve karabiberini de ilave ederek biraz daha çırpın.Ardından sebzelerin üzerine yumurtayı aktarın, karıştırın ve kısık ateşte birkaç dakika pişirin.Tabanı pişen yumurtanızı alıp 180 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişirin.
Çıkarıp üzerini süsleyerek servis edin.

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