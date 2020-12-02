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Vegan kahvaltı kasesi nasıl yapılır gün boyu tok kalmak için şahane öneri!

Hem sağlıklı hem de gün boyu tok kalmanızı sağlayacak şahane bir öneri ile karşınızdayız. İşte vegan kahvaltı kasesi tarifi.

Vegan kahvaltı kasesi nasıl yapılır gün boyu tok kalmak için şahane öneri!
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Sizi gün boyu tok tutacak şahane bir öneriyle karşınızdayız. Hem sağlıklı hem de lezzetli vegan kahvaltı kasesinden bir kere yiyin, iddia ediyoruz vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Peki vegan kahvaltı kasesi nasıl hazırlanır? Şlte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. 

MALZEMELER:

1 su bardağı hindistan cevizi sütü
3 yemek kaşığı yulaf kepeği
1 tatlı kaşığı akçaağaç şurubu
1 çay kaşığı vanilya

Üzeri İçin:

1/2 tatlı kaşığı tarçın
1 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu
1 avuç ceviz
1 adet şeftali

HAZIRLANIŞI: 

Hindistan cevizi sütü ve yulaf kepeğimizi ocağa alıp kısık ateşte kıvam alana kadar pişiriyoruz.Piştikten sonra vanilya ve akçaağaç şurubunu ekleyip kasemize alıyoruz. İstediğiniz gibi süsleyip servis yapabilirsiniz. Biz serviste tarçın, ceviz, Hindistan cevizi tozu ve şeftali kullandık. Afiyet olsun.

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