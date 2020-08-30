Zeytin böreği tarifi Antep'in enfes lezzeti!

Antep'in enfes bir lezzeti olan zeytin böreğine haftasonu kahvaltılarınızda yer vermeye ne dersiniz? Bu güzeller güzeli tarif haftasonu kahvaltılarınızın vazgeçilmezi olacak. Oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir tarif olan zeytin böreğine bayılacaksınız. Günaydın demenin en keyifli hali olacak zeytin böreği tarifinin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. Peki zeytin böreği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda zeytin böreği tarifi. Şimdiden afiyetler olsun!

MALZEMELER:

Hamuru için:

250 gram un, 1 çay bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı instant maya, 1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı toz şeker

İç harcı için:

150 gram çekirdekleri çıkarılmış yeşil zeytin, 1 avuç iri kıyılmış ceviz içi, 100 gram kıyma, 1 adetince doğranmış soğan, 5 dal yeşil soğan, 3 diş sarımsak, 1/2 çay bardağı zeytinyağı, 1 demet ince kıyılmış maydanoz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

HAZIRLANIŞI:

Hamuru için:

Mayayı bir kasede ılık suyla beraber çözdürün.Ardından hamur için gerekli olan tüm malzemeleri karıştırın ve çözülmüş olan mayayı da ekleyerek güzelce yoğurun. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmelisiniz.

İç harcı için:

İnce ince doğradığınız kuru soğanı zeytinyağı koyup ısıttığınız bir tavada güzelce kavurun. Ardından kıymayı da ekleyin ve kıyma güzelce kavrulduktan sonra cevizleri ilave edin.Zeytinleri de ekleyin ve biraz daha kavurun.

İnce ince doğradığınız taze soğan, maydanoz ve sarımsakları da ekleyip bir iki kez karıştırın ve baharatlarını da ilave edip, altını kapatın.Hazırladığınız hamurdan yumruk büyüklüğünde bezeler kopartın ve yuvarlak bir şekilde açın; yaklaşık bir servis tabağı boyutunda.Hazırladığınız iç harçtan yuvarlağın bir yarısına koyun, diğer yarısını üstüne kapatıp, hafifçe uzatıp bir pide şekli verin.Bu şekilde hazırladığınız börekleri önceden ısıtılmış 200 derecede fırında yaklaşık 15 dakika pişirin ve sıcak sıcak servis edin.