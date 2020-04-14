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Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir karantina aşklarını bitirdi!

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine çekilen ve bu süre zarfında görüşemeyen Aleyna Tilki ile Kadir Güneş, ilişkilerine son verdi.

Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir karantina aşklarını bitirdi!
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Türkiye'de bin 296 insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgınından korunmak için evinde karantinada olan Aleyna Tilki, 2. Sayfa programının haberine göre, sevgilisi Kadir Güneş'le ayrılık kararı aldı. İkilinin, bir süredir devam eden karantina günlerinde ilişkilerine nokta koyduğu iddia edildi.

Karantina aşklarını bitirdi 

20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelmesinin ardından 19 yaşındaki Aleyna Tilki de bir süredir evinden çıkamıyordu. Son olarak aşk hayatıyla gündeme gelen Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş'ten ayrıldığı iddia edildi. 

Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir karantina aşklarını bitirdi!

Peki Kadir Güneş kimdir? 

Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş'in oğlu, modacı Gülnur Güneş'in kardeşi olan Kadir Güneş, aslen Ankaralı. Kadir Güneş, bir dönem Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda kavga etmeleriyle gündem olmuştu.

 

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