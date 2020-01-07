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Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş'in aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş Tilki'ye yılbaşı hediyesi olarak Versace marka bir kolye aldı.

Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş'in aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı!
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Güzel popçu Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş, sevgilisine yılbaşı hediyesi olarak Versace marka bir kolye aldı. Kolyenin fiyatı ise dudak uçuklattı. 

Kesenin ağzını açtı

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, iş insanı Kadir Güneş, sevgilisi Aleyna Tilki için kesenin ağzını açtı. Güneş, markaya olan düşkünlüğü ile bilinen sevgilisine Versace marka bir kolye aldı.

Aleyna Tilki'nin Sevgilisi

Kadir Güneş kimdir? 

İş insanı Metin Güneş'in oğlu, ünlülerin modacısı Gülnur Güneş'in kardeşi olan Kadir Güneş, aslen Ankaralıdır. Magazin gündeminde aşklarıyla yer alan Güneş'in daha önce de futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile birlikte olduğu iddia edildi.2019'un yaz aylar Aleyna Tilki ile Paris'te görüntülenen Kadir Güneş'in şarkıcıyla bir süredir ilişkisi bulunuyor.

 

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