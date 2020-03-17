Boyoz nasıl yapılır enfes bir tat!

Boyoz nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? İzmir ile özdeşleşen boyoza kahvaltı sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? Oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif size parmaklarınızı yedirecek. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda boyoz tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

500 gramun

1 tatlı kaşığıtuz

1/2 tatlı kaşığıtoz şeker

3/4 su bardağıayçiçek yağı (arzuya göre zeytinyağı)

Hazırlanışı:

Elediğiniz unu derin bir karıştırma kabı ya da mutfak tezgahı üzerine alın.

Toz şeker ve tuz ilave ettiğiniz una azar azar ılık su ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. (500 gram un için yaklaşık 250 ml. ılık su)10-15 dakika kadar sürekli yoğurduğunuz hamurdan kulak memesi yumuşaklığından bir parça daha sert olacak bir hamur hazırlayın.Üzerini streç filmle kapladığınız hamuru, oda sıcaklığında 20 dakika kadar bekletin.Dinlenen hamuru rulo şeklinde açtıktan sonra ceviz büyüklüğünde hamur bezeleri hazırlayın.Üzerini nemli bir bezle örttüğünüz hamur bezelerini oda sıcaklığında 20 dakika kadar bekletmeye devam edin.Dinlenen hamurları merdane yardımıyla yuvarlak şeklinde açın. Üzerlerini ayçiçek yağıyla yağladığınız hamurları, üst üste koyduktan sonra olabildiğince ince bir hal alana kadar açın.Yağlı hamurları açma işlemini mümkünse mermer bir tezgah üzerinde yapmanız hamurları açma işlemini oldukça kolaylaştıracaktır.

Üst üste dizdikten sonra incecik açtığınız yağlı hamur katlarını, zarf şeklinde katladıktan sonra rulo şeklinde sarın.Hazırladığınız yağlı hamur rulosunu oda sıcaklığında son kez 20 dakika kadar bekletin.Fırını 200 derecede önceden ısıtın. Fırın tepsisinin üzerini yağlı kağıtla kaplayın.Dinlenen yağlı hamurdan 3-4 cm. büyüklüğünde hamur parçaları kesin.Elinizde hafifçe yuvarladığınız hamur parçalarının orta kısımlarına baş parmağınızla bastırdıktan sonra fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.Fırının orta katında üzerleri kızarana kadar pişirdiğiniz boyozları sıcak olarak bekletmeden servis edin.