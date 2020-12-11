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Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü

Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü.

Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü
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Ünlü sunucu Buket Aydın'ın birlikte olduğu Emir Sarıgül'ü Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Nuri Ensari ile aldattığı iddiası magazin basınına bomba gibi düşmüştü. Bu iddialar sonrası Buket Aydın, açtı ağzını yumdu gözünü. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ''beni çamurunuzun, pisliğinizin içine çekmek için uğraşıyorsunuz'' diyerek ateş püskürdü. 

 

"BENİ ÇAMURUNUZUN, PİSLİĞİNİZİN İÇİNE ÇEKMEK İÇİN UĞRAŞIYORSUNUZ"

Hakkındaki ihanet haberleri sonrası küplere binen Buket Aydın, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ben özel hayatım hakkında konuşmayacağım dedikçe siz beni çamurunuzun, pisliğinizin içine çekmek için uğraşıyorsunuz. Beni çekemeyen benden nefret eden herkes kinini hasetini salak saçma haberler üzerinden kusuyor. Görüyorum ki sizi medyadaki varlığım aşırı derecede rahatsız etmiş. Beni magazin figürü haline getirip "aklınızca" haber arenasından silmeye çalışıyorsunuz. Kadına şiddetin başka bir türüne maruz kalıyorum."

"BENİ MEDYADAN SOĞUTAMAYACAKSINIZ"

"Haberciler arasında evliyken boşanan tek ben değilim son da ben olmayacağım. Fakat benim hayatımı abartmakta üstünüze yok. Kapalı kapılar ardında "Neler neler" döndürenler çok saygın diye övülürken ben kasıtlı olarak sürekli saldırıya maruz kalıyorum. Bunun sebebi belli; ben bu haberleri göreyim gördükçe medyadan soğuyayım. Ama ne yazık ki bunu başaramayacaksınız. Önemli olan para karşılığı haber yapan operasyonel medya siteleri değil; izleyicidir. Halk nezdinde etkim ortadadır. Bunu nasıl devam ettirdiğimi önümüzdeki günler size gösterecektir."

"HAKKIMI SONUNA KADAR ARAYACAĞIM"

"Masa başında eline bilgisayar alanın iftira atması bence sizlerin de içini acıtmalı zira herkesin başına gelebilir. Yasal hakkımı bu sefer sonuna dek arayacağımı belirtiyorum. İşin bundan sonraki kısmını önce Allah'a sonra avukatım Altın Mimir'e havale ediyorum."

 

 

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