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Cicişler Ceyda Ersoy'dan, ablası Esra Ersoy hakkında şiddet iddiası!

'Cicişler' lakabıyla anılan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler kavga etti. Ceyda Ersoy, paylaşımında, ablası Esra'nın kendisini darp ettiğini iddia etti.

Cicişler Ceyda Ersoy'dan, ablası Esra Ersoy hakkında şiddet iddiası!
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Her yaptıklarıyla sık sık olay olan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden bu defa kavga haberi geldi. Ceyda Ersoy, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Ceyda Ersoy, ablası Esra Ersoy tarafından darp edildiğini iddia etti. 

Darp izlerini paylaştı

Instagram hesabından hikayeler bölümünden paylaşım yapan Ceyda Ersoy'un paylaştığı fotoğrafta yüzündeki ve göğsündeki darp izleri dikkat çekti. Ceyda Ersoy yaptığı paylaşımda "Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Adını yazmak dahi bile istemiyorum. Benden 5 yaş büyük olan bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum. Onu bir daha asla takip etmeyeceğim. Yüzünü, gözlerini ve diğer pisliklerini görmek dahi söz konusu olamaz artık. Kız kardeşini kıskanan zavallı bir akıl hastası 37 yani 40'lık kadın" ifadelerini kullandı.

Ancak Ceyda Ersoy paylaşımını kısa süre sonra sildi. 

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