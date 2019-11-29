Damla Ekmekçioğlu kimdir dekolteli mini elbisesiyle olay oldu!

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Damla Ekmekçioğlu Instagram'da paylaştığı son fotoğrafı ile yine çok konuşuldu.Kışkırtıcı fotoğraflarıyla adından söz ettiren Damla Ekmekçioğlu bu seferde dekolteli mini elbiseli fotoğrafı ile sosyal medyaya damga vurdu. Ekmekçioğlu'nun bu paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

SÜPER MİNİSİYLE YÜREK HOPLATTI

Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi sosyal medya fenomeni ve Dj olan arkadaşı Merve Taşkın'la Tokyo'ya doğum gününü kutlamaya giden Damla Ekmekçioğlu, burada yaşadığı anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Her anını saniyesi saniyesine takipçileriyle paylaşan Ekmekçioğlu'nun son fotoğrafı ise sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Süper mini ve sırt dekolteli elbisesiyle adeta yürek hoplattı.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Ünlü sosyal medya fenomeni fotoğrafın altına, ''Kulelere bir ilgim var anlamadım'' notunu düştü. Ekmekçioğlu'nun bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Bir takipçisi, ''çok güzelsin'' yorumunu yaparken bir başka takipçisi de, ''sen manzaradan daha güzelsin'' yorumunu yaptı.

CADILAR BAYRAMI KIYAFETİYLE BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Yaptığı her paylaşımı olay olan Damla Ekmekçioğlu, Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümüyle de adından söz ettirmişti. Takipçileri derin dekolteli bir kıyafet tercih eden Ekmekçioğlu'na adeta beğeni ve yorum yağdırmıştı.

DAMLA EKMEKÇİOĞLU KİMDİR?

Periscope, Twitter ve İnstagram sosyal medya hesapları ile ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Damla Ekmekçioğlu 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.75 cm, kilosu ise 56’dır.

2.5 üniversite bitirmiştir. İstanbul’da Grafik Tasarım, Almanya’da ise Bilgisayar bilimleri üzerine eğitim almıştır. 5 sene Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ardından Almanca Öğretmenlik bölümünde 2 yıl okumuş ancak sonunda hep okuyacakmıyım diyerek eğitimini noktalamıştır. Bu nedenle 2.5 üniversite diye kendisi açıklamıştır.