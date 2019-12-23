search menu
search
close

Damla Ekmekçioğlu'ndan olay derbi paylaşımı tanga giyip poz verdi!

Ünlü sosyal medya fenomeni Damla Ekmekçioğlu ve Merve Taşkın, dün akşam oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe maçına özel tanga giyip poz verdi.

Damla Ekmekçioğlu'ndan olay derbi paylaşımı tanga giyip poz verdi!
-A A+

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Damla Ekmekçioğlu Instagram'da paylaştığı son fotoğrafı ile yine çok konuşuldu. Yakın Arkadaşı Merve Taşkın'la birlikte çektirdiği pozu sosyal medyayı salladı. Dün akşam oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi için poz veren ikili sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.

Derbiye özel tangalı fotoğraf paylaştılar 

Kışkırtıcı fotoğraflarıyla adından söz ettiren  Damla Ekmekçioğlu bu seferde kendisi gibi sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'la beraber çektirdiği fotoğrafla adından söz ettirdi. İkili dün akşam oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine özel tangalı fotoğraf paylaştı. Damla Ekmekçioğlu'nun üzerinde Fenerbahçe forması varken Merve Taşkın'ın üzerinde ise Beşiktaş forması vardı. Ünlü fenomenler güzellikleri ve fizikleri ile yine gündem olmayı başardı. 

Damla Ekmekçioğlu'ndan olay derbi paylaşımı danga giyip poz verdi!

Damla Ekmekçioğlu kimdir? 

Periscope, Twitter ve İnstagram sosyal medya hesapları ile ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Damla Ekmekçioğlu 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.75 cm, kilosu ise 56’dır.2.5 üniversite bitirmiştir. İstanbul’da Grafik Tasarım, Almanya’da ise Bilgisayar bilimleri üzerine eğitim almıştır. 5 sene Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ardından Almanca Öğretmenlik bölümünde 2 yıl okumuş ancak sonunda hep okuyacakmıyım diyerek eğitimini noktalamıştır. Bu nedenle 2.5 üniversite diye kendisi açıklamıştır.

Merve Taşkın kimdir? 

1998 yılında İstanbul'da doğan Merve Taşkın, Twitter'da birçok kez TT(Trendtopic) oldu. Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan Taha Özerle de arkadaş olan Taşkın, Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma söz vererek söylediğini yerine getirmişti.

Damla Ekmekçioğlu'ndan olay derbi paylaşımı danga giyip poz verdi!

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ağız yaralarını gidermeye birebir! Ağız yaralarını gidermeye birebir!
Öneriler
Karar vermede güçlük çekiyorsanız bu hastalık peşinizde! Karar vermede güçlük çekiyorsanız bu hastalık peşinizde!
Psikoloji
En Güncel Galeriler
Mucize Doktor'un Nazlı'sı ünlü oyuncuya benzerliğiyle şaşırttı!
Mucize Doktor'un Nazlı'sı ünlü oyuncuya benzerliğiyle şaşırttı!
İdrarını içen kadın sivilcelerinden kurtuldu! Son hali inanılmaz
İdrarını içen kadın sivilcelerinden kurtuldu! Son hali inanılmaz
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Ünlü yıldızın son hali şoke etti böyle frikik olamaz!
Ünlü yıldızın son hali şoke etti böyle frikik olamaz!
Obez kadın, Barbie bebek olmak için ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Obez kadın, Barbie bebek olmak için ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Önceki Haberler
Akciğer kanseri tedavisi nasıl olmalı?
Akciğer kanseri tedavisi nasıl olmalı?
Süper yengenin son paylaşımı nefes kesti!
Süper yengenin son paylaşımı nefes kesti!
Ünlü oyuncunun evinde çıplak dolaşması komşularını isyan ettirdi!
Ünlü oyuncunun evinde çıplak dolaşması komşularını isyan ettirdi!
Boğaz enfeksiyonlarını yok ediyor!
Boğaz enfeksiyonlarını yok ediyor!
Yaşlanma karşıtı mucize meyve!
Yaşlanma karşıtı mucize meyve!
İngilizler orduya asker almak için Kim Kardashian'ı kullanacak!
İngilizler orduya asker almak için Kim Kardashian'ı kullanacak!
Sık sık öksürmenizin nedeni KOAH olabilir!
Sık sık öksürmenizin nedeni KOAH olabilir!
Ünlü oyuncudan olay açıklama! Kimse beklemiyordu!
Ünlü oyuncudan olay açıklama! Kimse beklemiyordu!
Yorumlar