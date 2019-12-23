Damla Ekmekçioğlu'ndan olay derbi paylaşımı tanga giyip poz verdi!

Cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Damla Ekmekçioğlu Instagram'da paylaştığı son fotoğrafı ile yine çok konuşuldu. Yakın Arkadaşı Merve Taşkın'la birlikte çektirdiği pozu sosyal medyayı salladı. Dün akşam oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi için poz veren ikili sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.

Derbiye özel tangalı fotoğraf paylaştılar

Kışkırtıcı fotoğraflarıyla adından söz ettiren Damla Ekmekçioğlu bu seferde kendisi gibi sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'la beraber çektirdiği fotoğrafla adından söz ettirdi. İkili dün akşam oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine özel tangalı fotoğraf paylaştı. Damla Ekmekçioğlu'nun üzerinde Fenerbahçe forması varken Merve Taşkın'ın üzerinde ise Beşiktaş forması vardı. Ünlü fenomenler güzellikleri ve fizikleri ile yine gündem olmayı başardı.

Damla Ekmekçioğlu kimdir?

Periscope, Twitter ve İnstagram sosyal medya hesapları ile ciddi bir takipçi sayısına ulaşan Damla Ekmekçioğlu 1985 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Boyu 1.75 cm, kilosu ise 56’dır.2.5 üniversite bitirmiştir. İstanbul’da Grafik Tasarım, Almanya’da ise Bilgisayar bilimleri üzerine eğitim almıştır. 5 sene Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ardından Almanca Öğretmenlik bölümünde 2 yıl okumuş ancak sonunda hep okuyacakmıyım diyerek eğitimini noktalamıştır. Bu nedenle 2.5 üniversite diye kendisi açıklamıştır.

Merve Taşkın kimdir?

1998 yılında İstanbul'da doğan Merve Taşkın, Twitter'da birçok kez TT(Trendtopic) oldu. Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Kendisi gibi sosyal medya fenomeni olan Taha Özerle de arkadaş olan Taşkın, Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma söz vererek söylediğini yerine getirmişti.