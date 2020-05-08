Eşcinsel olduğunu açıklayan Murat Övüç, neden evlilik yaptığını anlattı!

Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz YouTube kanalına konuk olan ve çok konuşulacak açıklamalar yapan Murat Övüç, "Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim" diye konuştu.

"Babam istediği için evlendim"

Instagram'da yaptığı paylaşımlarla kısa sürede pek çok insan tarafından tanınan Murat Övüç, Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı. Murat Övüç, özel hayatıyla ilgili olarak, "Ablama ben eşcinselim dedim, 'Bunu babama anneme anlatamayız' dedi. Babam istedi diye evlendim. Eşimle hala görüşüyoruz, arkadaş gibiyiz. Oğlumun annesi ile arası çok iyi. Ama iyi ki evlenmişim oğlum oldu. Rezidans istiyordum oldu, havuzlu villa istiyordum oldu, anneme bir ev bir yazlık istiyordum ikişer tane aldım, oğlumun hem BMW'si hem Mercedes'i var. Yani ne yapayım daha" diye konuştu.

"Beni Nur Yerlitaş meşhur etti"

Öte yandan Murat Övüç, birkaç gün önce katıldığı bir canlı yayında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın kendisini meşhur ettiğini ve çantasına demet demet dolar koyduğunu anlatmıştı.