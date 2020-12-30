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İncirli kahvaltı keki nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!

Kahvaltı sofralarından kalkmak istemeyeceğiniz şahane bir tarifle karşınızdayız. Bu lezzete bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı!

İncirli kahvaltı keki nasıl yapılır lezzetine doyum olmaz!
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İncirli kahvaltı keki nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kahvaltı sofralarından kalkmak istemeyeceğiniz şahane bir tarifle karşınızdayız. Yapılışı oldukça basit incili kahvaltı kekini yoksa siz hala denemediniz mi? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. 

MALZEMELER: 

1,5 su bardağı un
3 çay kaşığı kabartma tozu
1/8 çay kaşığı kakule(öğütülmüş)
1/3 su bardağış eker
2 adet yumurta
3/4 su bardağı ayran
3 çorba kaşığıtereyağı (eritilmiş)
1 paket vanilya
3 adet büyük boy incir
2 avuç file badem
1 yemek kaşığı pudra şekeri

HAZIRLANIŞI: 

Fırını önceden 200 dereceye ayarlayın. Bir döküm tava veya kek kalıbını yağlayıp unlayın.Bir kapta un, kabartma tozu, tuz, kakuleyi karıştırın. Küçük bir kapta yumurta, ayran tereyağı ve vanilyayı çırpın.Sıvı karışımı, kuru karışıma ekleyin. Homojen bir hale gelene kadar çırpın. Karışımı hazırladığınız tavaya aktarın. Dilimlediğiniz incirleri eşit aralıklarla keke hafifçe batırın.File bademleri üzerine serpiştirin. 30-35 dakika pişirin, kürdan testi yapın ve keki fırında hafifçe soğutun. Pudra şekeri serpecekseniz iyice soğumasını bekleyin.

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