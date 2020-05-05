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Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni Ali Eyüboğlu gözyaşları içinde anlattı dedi bomba patladı!

Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagün son günlerde magazin gündeminin zirvelerinde. Ali Eyüboğlu'nun Kadir Doğulu aldatıldı sözleri ise haberlere tuz biber ekecek

Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni Ali Eyüboğlu gözyaşları içinde anlattı dedi bomba patladı!
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Kadir Doğulu aldatıldı mı? Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül kalabalık bir ortamda kavga ettikleri iddiasıyla bir süredir magazin gündeminin zirvelerindeydiler. İddialar o denli ciddiydi ki Nesihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ayrılacakları bile konuşuluyordu. Çift bir markanın lansmanına birlikte katılarak iddiaları çürüttü. Tam Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül hakkında haberler durulacak diye beklerken son bombayı magazin dünyasının duayen ismi gazeteci Ali Eyüboğlu patlattı. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan usta gazetesi Ali Eyüboğlu, Kadir Doğulu'nun aldatıldığını söyledi. 

KADİR DOĞULU ALDATILDI! ESKİ DEFTERLERİ AÇTI

Ali Eyüboğlu, 'Kadir Doğulu aldatıldı' deyince ekranlarda bir anda nefesler tutuldu. Herkes Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül tarafından aldatıldığını düşündü ancak Ali Eyüboğlu eski defterleri karıştırmıştı. Aldatılma hikayesinde kast ettiği isim ise Kadir Doğulu ile uzun süre birlikte olan şarkıcı Hande Yener'di.

Kadir Doğulu aldatıldı ünlü gazetesi ali eyüboğlu kadir doğulu'nun hande yener tarafından aldatıldığnıı söyledi

KADİR DOĞULU ALDATILDIĞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Kadir Doğulu'yu yakından tanıdığını söyleyen, yıllar önce Kadir Doğulu’nun Hande
Yener tarafından aldatıldığını ve bunları gözyaşları içinde kendisine anlattığını aktardı.

Kadir Doğulu Neslihan Atagül fotoğrafları

Uzun süredir birlikte olan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti 8 Temmuz 2016'dan beri evliler. 

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Kadir Doğulu Kadir Doğulu Oyuncu, manken 19 Nisan 1982 - Kadir Doğulu kimdir aslen nereli boyu ve yaşı kaç? Oyuncu Kadir Doğulu'nun hayatı eşi Neslihan Atagül ile ilişkisi, filmleri oynadığı diziler kardeşleri ve eski sevgilileriyle ilgili her şey.
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