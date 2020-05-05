Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni Ali Eyüboğlu gözyaşları içinde anlattı dedi bomba patladı!

Kadir Doğulu aldatıldı mı? Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül kalabalık bir ortamda kavga ettikleri iddiasıyla bir süredir magazin gündeminin zirvelerindeydiler. İddialar o denli ciddiydi ki Nesihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun ayrılacakları bile konuşuluyordu. Çift bir markanın lansmanına birlikte katılarak iddiaları çürüttü. Tam Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül hakkında haberler durulacak diye beklerken son bombayı magazin dünyasının duayen ismi gazeteci Ali Eyüboğlu patlattı. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına katılan usta gazetesi Ali Eyüboğlu, Kadir Doğulu'nun aldatıldığını söyledi.

KADİR DOĞULU ALDATILDI! ESKİ DEFTERLERİ AÇTI

Ali Eyüboğlu, 'Kadir Doğulu aldatıldı' deyince ekranlarda bir anda nefesler tutuldu. Herkes Kadir Doğulu'nun Neslihan Atagül tarafından aldatıldığını düşündü ancak Ali Eyüboğlu eski defterleri karıştırmıştı. Aldatılma hikayesinde kast ettiği isim ise Kadir Doğulu ile uzun süre birlikte olan şarkıcı Hande Yener'di.

KADİR DOĞULU ALDATILDIĞINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Kadir Doğulu'yu yakından tanıdığını söyleyen, yıllar önce Kadir Doğulu’nun Hande

Yener tarafından aldatıldığını ve bunları gözyaşları içinde kendisine anlattığını aktardı.

Uzun süredir birlikte olan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti 8 Temmuz 2016'dan beri evliler.