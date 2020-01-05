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'Süper Yenge' Irina Morozyuk'un göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu!

Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ukraynalı güzel Irina Morozyuk, göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyada yine gündem oldu!

'Süper Yenge' Irina Morozyuk'un göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu!
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Rize'nin 'Süper Yenge'si olarak bilinen İrina Morozyuk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Gögüs dekolteli fotoğraflarını paylaşan Morozyuk, son paylaşımıyla adeta nefes kesti. Son fotoğrafına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

Beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

Ssoyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan İrina Morozyuk göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Morozyuk'un paylaşımı 4 binin üzerinde beğeni aldı. Paylaşımı adeta mesaj yağmuruna tutuldu. 

'Süper Yenge' Irina Morozyuk'un göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu

Kırmızı iç çamaşırlı pozu olay olmuştu 

Çaykur Rizespor'da forma giyen Mıkola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, geçtiğimiz günlerde kırmızı iç çamaşırıyla verdiği yeni yıl pozunu takipçileriyle paylaşmıştı. 

'Süper Yenge' Irina Morozyuk'un göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu

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