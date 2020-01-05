'Süper Yenge' Irina Morozyuk'un göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu!

Rize'nin 'Süper Yenge'si olarak bilinen İrina Morozyuk, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Gögüs dekolteli fotoğraflarını paylaşan Morozyuk, son paylaşımıyla adeta nefes kesti. Son fotoğrafına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

Ssoyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan İrina Morozyuk göğüs dekolteli pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Morozyuk'un paylaşımı 4 binin üzerinde beğeni aldı. Paylaşımı adeta mesaj yağmuruna tutuldu.

Kırmızı iç çamaşırlı pozu olay olmuştu

Çaykur Rizespor'da forma giyen Mıkola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, geçtiğimiz günlerde kırmızı iç çamaşırıyla verdiği yeni yıl pozunu takipçileriyle paylaşmıştı.