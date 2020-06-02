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Topuk dikeni nasıl tedavi edilir fizik tedavi ile bu sorundan kurtulun!

Yaşam kalitesini oldukça olumsuz etkileyen ve özellikle kadınlarda daha sık rastlanılan topuk dikeni tedavisine dair merak edilenleri sizler için araştırdık.

Topuk dikeni nasıl tedavi edilir fizik tedavi ile bu sorundan kurtulun!
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Topuk dikeninin ne olduğunu biliyor muydunuz? Kadınların daha sık karşı karşıya kaldığı bu durum oldukça can sıkıcıdır. Yaşam kalitesini olumsuz etkilemekle birlikte tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına da yol açmaktadır. Peki topuk dikeni nedir? Topuk dikeni belirtileri neler? Topuk dikeni tedavisi nasıl yapılır? İşte tüm merak ettiğiniz soruların yanıtlarını elmaelma.com'da bulabilirsiniz. 

Topuk dikeni neden olur?

Genellikle hastaların bıçak batması olarak adlandırdıkları topuz dikeni, tabanı sert ve uzun süre kullanılan ayakkabılardan dolayı ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında topuk dikeninin ortaya çıkmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlar; ayaktaki sinirleri deforme edecek yürüyüş bozuklukları, sert yüzeylere uzun süre basma, ayaklara ve bileğine baskı yapacak kadar kilolu olma, kemer desteksiz tabanları rahatsız edici ayakkabılar, uzun süre ayakta kalma,yanlış ayak egzersizleri yapma gibi etkenler topuk dikeni nedenleri arasında gösterilir. 

Topuk dikenini belirtileri neler? 

Topuk dikeninin birçok belirtisi vardır. Bunlar ise; sabahları ayak tabanında ve bileğinde şiddetli ağrı, yürürken ayakta batma hissinin olması,topukta sıklıkla yanma şikayeti yaşanması, dizlere kadar kemiklerin ağrıması,

Nasıl tedavi edilir? 

Yukarıda saydığımız belirtiler kendini gösterdikten sonra yapmanız gereken en temel şey, bir ortopedi doktoruna başvurmak olmaldıır. Doktor durumun ciddi olup olmadığını öğrenmek için röntgen çeker. Kemiğin sinirlere ciddi hasra vermesinden dolayı yaşanan his kaybını yeniden yerine getirilmesi için nöral terapi yapılır. Bu terapide sinir ağının incelmiş alanlarına lokal anestetik enjeksiyonlar yapılır. Daha sonra hasarlı dokuları iyileştirmek için proliferant solisyon enjekte edilir. Tedavi sonunda ise fizik tedavi uygulanır ve tedavi tamamlanır. 

 

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