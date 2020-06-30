Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar kimdir kendisini aldattığını ifşa etti!

Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz günlerde eşi Merve Bayraktar ile olan fotoğrafını "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz" notuyla paylaşmıştı. Dün ise Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar'ı aldattığı ileri sürüldü. Aldatıldığını düşünen Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın bir kadınla olan konuşmalarını paylaştı.

İhanet mesajlarını yayınladı

Ezel dizisinde "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar sosyal medya konuşmaları ile gündeme oturdu. Merve Bayraktar eşinin kendisini genç bir kızla aldattığını ve mahkemeye vereceğini ifade etti. Eşinin kendi evinde kendi yatağında genç bir kızla aldattığını ve mesajlarını gördüğünü söyleyen Merve Bayraktar bu paylaşımları Ufuk Bayraktar'ın Twitter hesabı üzerinden yaptı. Merve Bayraktar, ihanet mesajlarının ardından eşinin kendisinden af dilediği mesajları da paylaştı.

Eşiyle fotoğrafını paylaşmıştı!

Ufuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından eşi Merve Bayraktar ile olan fotoğrafını paylaşarak "Senden başkası gönlüme girerse, neyse imkansızı konuşmuyoruz" açıklamasını eklemişti.