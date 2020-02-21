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Yumurta salatası nasıl yapılır kahvaltılara yakışır!

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti yumurta ile hazırlanan bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte hazırlanışı!

Yumurta salatası nasıl yapılır kahvaltılara yakışır!
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Kahvaltı sofralarının olmazsa olması yumurta ile hazırlanan bu tarif size parmaklarınızı yedirecek. Hem ekonomik hem de tadına doyamayacağınız bu şahane lezzetin nasıl yapıldığına gelin hep birlikte bakalım. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda yumurta salatası tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler:

4 adet yumurta(pişmiş), 1 avuç dere otu(kıyılmış), 3 dal taze soğan, 1 avuç taze nane, 1 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, 2 çay kaşığı zeytinyağı, 1/2 adet limon

Hazırlanışı: 

Yumurtaları arzuya göre kayısı veya katı olacak şekilde tuzlu suda haşlayın. Tuzlu suda haşlamak, kabuklarının daha kolay soyulmasını sağlayacaktır. Yumurtaları soyduktan sonra en az 8 parçaya ayırın ve bir kaseye aktarın. Yumurtaların üzerine kıyılmış dereotu, taze soğan, taze nane, tuz, karabiber, pul biber, kekik, zeytinyağı ve limon suyu  ile tatlandırıp, yumurtalar parçalanmayacak şekilde elinizle veya spatula ile karıştırın.Arzuya göre soğuk veya ılık olarak sofralarınızda afiyetle tüketin.

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