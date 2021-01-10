Zayıflamaya yardımcı öneriler egzersizinizi planlayın!

Kısa sürede fazla kilolardan kurtulmak sandığımız kadar kolay olmuyor. Hayatımızda yer edinen alışkanlıklar da kilo vermenin önünde en büyük engel. Sadece kilo vermek değil aynı zamanda kendinizde hoşlanmadığınız herhangi bir davranışınızdan vazgeçmek için de bazı alışkanlıklara veda etmeniz gerekiyor.

İçecek alışkanlığınızı durdurun

Gün içerisinde tüketilen meyve suları ve asitli içecekler sandığınızdan çok daha fazla şeker ve kalori içerir. Bu yüzden sıvı ihtiyacınızı su ve bitki çayları içerek karşılamaya çalışın.

Egzersizinizi planlayın

Koşu bandına çıkmak yerine cips eşliğinde film izlemek çoğumuz için daha cazip. Ancak düzenli egzersiz, başarılı kilo vermenin son derece önemli bir yönüdür. Eğer planlı olmazsanız her zaman egzersiz yerine yapacak daha cazip bir şey bulabilirsiniz. Kararlı ve planlı olun, egzersiz programınızı haftalık olarak yazın.

Yediklerinizi takip edin

Uzmanlar, gün içinde yediklerinizi yazmanın kilo vermeye fazlasıyla yardımcı olduğunun altını çiziyorlar. Yediklerinizin listesini tutmak, gün içinde aslında sandığınızdan çok daha fazlasını yediğinizi ortaya çıkarabilir. Öte yandan cips ya da çikolata kaçamağı yaparsanız bunu da yazmak zorunda kalırsınız ve gün sonunda listeye baktığınızda pişman olacaksınız.

Yediklerimiz dışında gün içinde ne kadar hareket ettiğiniz, egzersiz seanslarınızı da kaydedin. Böylece rutininizi dikkatlice kontrol edebilir, düzeltilmesi gereken noktalara müdahale edebilirsiniz.

Evde daha fazla yemek pişirin

Hazır yemek oldukça pratik ve yorulmadan karnınızı doyuran bir şey olabilir ama pek de sağlıklı değildir. Hazır yemeklerin porsiyonları fazladır ve çok daha fazla yağ, şeker, tuz içerir. Üşengeçlik yapıp eve yemek söylemek ya da hazır gıdalar tüketmek yerine kolları sıvayın ve mutfağa girin. İçinde ne olduğunu bildiğiniz az yağlı, katkı maddesiz leziz yemekler hazırlayın. Evde yemek yapmak hem sağlık açısından hem de kilo verme açısından en ideal seçenektir.

Diyeti bozduğunuz anda pes etmeyin

Gün içinde bazen yememeniz gereken bir besin tüketebilir ya da gereğinden fazla yemek yiyebilirsiniz. Bu, diyetinizin bozulduğu anlamına gelmez. Bazen tatlı kaçamaklar yapılabilir. Kaçamak sona erdiğinde diyetinize olduğu yerden devam edin ve motivasyonunuzu bozmayın.