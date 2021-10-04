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Diş eti rengine göre ruj seçmenin iki yöntemi!

Kişinin ten rengine tarzına göre sıraladığımız ruj rengini diş eti rengine göre seçmenin iki kolay yöntemini elmaelma.com olarak sıraladık!

Diş eti rengine göre ruj seçmenin iki yöntemi!
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Ten rengine hatta saç rengine göre kullandığımız ruj rengini seçmede elmaelma.com olarak sizin için bir başka yöntemi daha sıraladık! Heepimiz bililyoruz ki gülümsemek kişiye eşsiz bir samimiyet sıcaklık kazandırıyor. Bizde gülümsediğimizde görünen diş eti rengine göre ruj seçimi yapmanın önerilerini sıraladık! İşte gülümserken görünen diş eti rengine göre ruj rengi seçmenin tüyoları....

Etkili gülüşlerinize samimiyet kazandırmak ve dudaklarınızla bütünlük oluşturan diş eti renginize göre ruj rengi seçmenin yöntemlerini sıraladık! Eğer ki daha kolay ve etkili bir ruj seçimi arıyorsanız birde bu yönteme göz atabilirsiniz.

Diş Eti Rengine Göre Ruj Rengi Nasıl Seçilir?

Diş eti koyu renkte olanlar için; Diş eti rengi koyu veya kırmızıya dönük olanların tercih etmesi gereken ruj renkleri açık renk olması gerekiyor. Gülümsediğinizde dikkat çeken koyu renkli diş etinizi geri plana atarak dikkati dudaklarınıza çekebilirsiniz.

Diş eti açık renkli olanlar için; Diş eti  pembeye dönük açık renkte olanların özellikle dudaklara renk kazandırmak ve dikkati dudaklara çekmek için koyu renkli rujlar özellikle kullanılmalıdır. Aksi taktirde solgun görünmenize neden olabilir.

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