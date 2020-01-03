Genç gösteren makyaj teknikleri neler kaşlarınızı belirginleştirin!

Son zamanların trendlerinden olan doğal makyajla daha genç bir görünüm sağlamak birkaç basit tüyo ile mümkün. Yapacağınız bir makyaj tekniğiyle yaşınızı büyütmek ya da daha genç bir görünüme sahip olmak elinizde. Doğru makyaj uygulaması daha genç bir görünüm için önem taşıyor. Genç görünmenizi sağlayacak makyaj tekniklerini sizin için sıraladık!

Doğru fondöten seçimi

Genç gösteren bir makyajın en önemli ürünü ince yapılı, nemli veya parlak bir bitiş veren bir fondötenden yararlanmak. Böylelikle cildiniz o genç görünümü fondöteniniz ile yakalayacak.

Cildinizi makyaja hazırlayın

Daha genç bir görünüm elde etmenizin yolu sağlıklı bir ciltten geçiyor. Su içmek ve nemlendirici kremler kullanmak cildi nemlendirerek sağlığına kavuşmasını sağlıyor. Ayrıca bu adım makyaj öncesi en önemli hazırlıklardan biri.

Kaşları belirginleştirmek önemli

Makyajınıza kaşlarınızı belirginleştirerek başlamak geriye kalan makyaj ürünlerini nasıl ve ne kadar kullanabileceğiniz konusunda size yol gösterecektir. Böylece çok fazla ürün uygulamayarak 'birikmiş' bir görüntüden uzak durup daha genç bir görüntü elde edebilirsiniz.

Doğallıktan kopmayın

Yoğun göz makyajları, kalın yapılı fondötenler ya da yoğun uygulanmış allıklar kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebilir. Bu neden ile daha az makyaj yaparak daha çok güzellik yakalamayı hedeflemelisiniz!