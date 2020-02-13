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Gözlük kullanan kadınlar nasıl makyaj yapmalı farınız gözlük çerçevenizle uyumlu olsun!

Eğer gözlük kullanıyorsanız makyaj yapmak sizin için birtakım zorluklar içerebilir. Gözlüğe sahip kadınlar için altın değerinde makyaj tüyolarını derledik!

Gözlük kullanan kadınlar nasıl makyaj yapmalı farınız gözlük çerçevenizle uyumlu olsun!
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Makyaj yapmak gözlük kullanan kadınlar için zorlukları sebebiyle üzerine çok düşülmeyen bir konu olabiliyor. Çarpıcı ve profesyonellerin elinden çıkmışcasına iyi bir makyaj siz de yapabilirsiniz. Gözlük taktığınız için, gözlüklerinizin yüzünüze gölge düşürdüğü zamanlar olabilir. Böyle durumlarda yapabileceğiniz en iyi şey yüzünüzün belirli kısımlarını aydınlatmak olacaktır. İşte gözlük takan kadınlar için altın değerinde makyaj tüyoları!

Bronzerdan faydalanın

Burnunuzu çevreleyen ciltte ve gözlerin alt bölgesinde daha hafif yapıda ve aydınlık bir kapatıcı kullanın. Bu basit adım elbette işe yarayabilir, ancak işleri tamamen yeni bir seviyeye taşımak istiyorsanız; elmacık kemiklerinize, burnunuzun yan bölgelerine ve alnın üstünde bronzer yardımı ile boyutlandırma tekniklerini deneyebilirsiniz.

Kaşınız gözlüklerinizle uyumlu olsun

Kaşınızın şeklinin gözlüklerinizin boyutu ve stiliyle eşleştiğinden de emin olun. Büyük ve cesur bir çerçeveye sahip bir gözlük takıyorsanız, kaşlarınızı daha ince ve düzgün yapmak daha yumuşak bir görüntü elde etmenizi sağlayacak. Öte yandan, tam ve belirgin sınırlara sahip kaşlar, daha ince çerçeveli gözlük kullananlar için en uygun seçenek olacaktır.

Göz farınızı seçerken çerçevenizin rengine dikkat edin

Gözlük takan çoğu kadın, göz makyajını yapmanın en iyi yolunun işleri basit tutmak olduğunu düşünüyor. Ancak, cesur ve çarpıcı göz makyajı da doğru teknikler kullanıldığında oldukça iyi sonuçlar verir. Göz farınızı seçerken, çerçevenizin rengini dikkate almanız en iyi çözüm olacak.

Allıkla yüzünüze renk katın!

Gözlük takarken ve dudaklarınızı mümkün olduğunca doğal tutarken, yüzünüze biraz renk katmanın en iyi yolu biraz allık kullanmaktır. Gözlüklerinize bulaşmaması için toz ürünler tercih etmek hayatınızı kurtaracak.

Çarpıcı görünüm için dudaklara minimal dokunuşalar

Hepimiz biliyoruz ki genel kural ya gözlerinizi ya da dudaklarınızı vurgulamaktır. Dramatik şekilde ilgi çekici gözlükleriniz varsa ve eşit derecede ilgi çeken bir göz farı uygulamasıyla eşleştirmek istiyorsanız, dudaklarınıza yaptığınız dokunuşları minimal tutun. 

 

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