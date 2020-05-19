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Kirpikler nasıl daha uzun gösterilir pudra sürün!

Etkileyici bakışların sırrı olan kirpikleri uzun göstermenin püf noktalarının neler olduğunu sizler için araştırdık.

Kirpikler nasıl daha uzun gösterilir pudra sürün!
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Etkileyici bakışların sırrı elbetteki kirpiklerden geçiyor. Uzun ve dolgun kirpikler ise gizemli bakışların sırrını oluşturuyor. Bazı kişiler bu konuda doğuştan şanslı olabiliyorken bazıları ise onlara göre biraz daha şansız olabiliyor. Peki kirpikleri kısa ve hacimsiz olanlar ne yapabilir? Uygulayacağınız bikaç püf noktası ile hem kirpikleri daha uzun hem de daha hacimli gösterebileceksiniz. Peki kirpikleri uzun göstermenin yolları neler? İşte kirpikleri uzun göstermenin püf noktaları! 

Kirpiklerinize mutlaka pudra sürün 

Maskara sürmeden önce kirpiklerinize mutlaka pudra sürmeyi deneyin. Kirpikleri hem uzun hem de dolgun göstermenin en etikil yollarından bir tanesidir bu. Bu yöntem sayesinde kirpiklerin topak topak olmasını da engellemiş olursunuz. 

Mutlaka kirpik kıvırıcı kullanın 

Kirpik kıvırıcıyı denedikten sonra kirpiklerinizin ne kadar kıvrık ve uzun göründüğüne şaşıracaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken şey kirpik kıvırıcıyı çok aşırı kullanmamak olacaktır. Çünkü çok kullanılan kıvırıcı kirpiklerin dökülmesine yol açabilir. 

Kirpiklerinizi fırçalayın 

Kirpiklerinizi kaş fırçasına benzer küçük bir fırça yardımıyla dipten uca doğru nazikçe fırçalayın. Ardından maskara sürerek harika kirpiklere sahip olabilirsiniz.

En önemlisi maskara sürmeye zaman ayırmak! 

 Maskara sürerken asla ve asla hızlı davranmamanız gerekiyor. Hızlıca sürülen maskara ortaya hoş olmayan görüntülerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kirpiklerinize zaman ayırmalı ve maskarayı uygularken nazik olmalısınız. 

 

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