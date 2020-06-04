Kolay makyaj önerileri kusursuz görünmenin sırrı burada!

Uzun süre makyaj yapmayı sevmeyenler ve makyaja yeni başlayanlar için harika bir önerimiz var. Kısa sürede mükemmel sonuçlar çıkarabileceğiniz basit makyaj önerilerini sizler için hazırladık. Peki basit makyaj önerileri neler? En kolay makyaj nasıl yapılır? İşte bu soruların yanıtını habermizde bulabilirsiniz.

DUDAKLAR:

Cildinizi nemlendirin: Dişlerinizi fırçaladıktan sonra mutlaka dudaklarınızı da diş fırçasıyla fırçalayın. Bu şekilde dudaklarınızın üzerindeki ölü deridende kurtulabileceksiniz. Bu da dudaklarınızın daha kaygan ve yumuşak gzükmesini sağlayacak.

Renk seçerken dikkatli olun: Özellikle fondöteninizi seçerken dikkatli olun. Yüzünüze uygun olmayan bir renk sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterecek ve bunun yanı sıra kendinizi de kötü hissettirecektir. Yüzünüze uygun renk tonunu seçerken elinizin üstünde denemek yerine parmak ucunda deneyin.

Çizgileri doldurun: Ağzınızı kapatın ve renklisini uygulamadan önce renksiz bir parlatıcıyı dudak çizginizin hafifçe dışına taşırın. Dudaklarının üzerinde hafif kırışıklıklar olanlar için çok faydalı bir yöntemdir.

GÖZLER

Sarkmalara meydan okuyun: Makyaj uzmanları uyarıyor. Kaşınızın tam altındaki bölgeyi bölgeyi beyaz ya da benzer açık tonlarda bir far ile hafifçe renklendirin. Bu teknik sayesinde hem yüzünüz aydınlanacak hem de kaşlarınız olduğundan daha kalkık gözükecek.

Eyeliner'ı bulaştırmamaya özen gösterin: Eyeliner kullanırken yapılan en büyük hatalardan biri de bulaştırılmasıdır. Eyelıner'ı kullanırken ince bir fırça ile uygulayın ve sonra uyumlu bir renkteki toz far ile üzerinden geçin.

Gözlerinizi daha büyük gösterin: Kirpiklerinizin dibine bir kirpik kıvırıcı yerleştirin ve yavaşça uçlara doğru çekin. Gözlerinizin olduğundan daha büyük gözükmesi bakışlarınıza anlam katacaktır. Bu nedenle makyaj yaparken özellikle dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de bu olmalıdır.

KUSURSUZ BİR YÜZ

Kusurlarınızı kapatın: Tüm yüze uygulanan makyaj genellikle çok itici duruyor. Sorunlu bölgelere uygulayacağınız kapatıcıyla daha frech gözükeceksiniz.

Yüzünüzü parlatın: Herkeste bulunan doğal gölgeler vardır. Yüzünüzde bulunan bu gölgeleri aydınlatırsanız çok daha iyi görünürsünüz. Makyaj uzmanları, yüzde bulunan karanlık alanları aydınlatmak için beyaz göz farından yararlanılması gerektiğini söylüyor.