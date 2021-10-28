Mat ruj nasıl temizlenir diş fırçasıyla dudaklarınızı fırçalayın!

Mat ruj nasıl temizlenir? Mat ruju temizlemenin püf noktaları neler? Çıkarması oldukça güç olan mat ruju kolaylık çıkarmanın püf noktalarını sizler için araştırdık. Evde uygulayacağınız basit yöntemler sayesinde dudaklarınızda kuruyan ve bir türlü çıkmak bilmeyen mat rujunuzu rahatlıkla çıkarabileceksiniz. İşte yapmanız gerekenler!

Krem bazlı temizleyici kullanabilirsiniz!

Mat rujunuzu çıkarmanın ilk yolu, krem bazlı, yumuşak dokulu bir makyaj temizleyicisi kullanmaktır. Mat rujlar belli bir süre sonra dudakları lkurumasına neden olur. Ama krem bazlı temizleyiciler sayesinde bu kurulukları tahriş etmeden giderebilirsiniz.

Vazelin sürmeyi ihmal etmeyin!

Herkesin evinde krem bazlı temizleyici olmayabilir. Hemen endişelenmeyin. O zamanda vazelin imdadınıza koşacaktır. Dudaklarınıza biraz vazelin sürün ve birkaç dakika bekleyin.Hepsi bu kadar!

Diş fırçası ile dudaklarınızı fırçalayabilirsiniz

Evet yanlış duymadınız! Dudaklarınızı temiz bir diş fırçası yardımı ile temizleyebilirsiniz. Dudaklarınızı fırçalayın. Bu sayede hem dudaklarınıza peeling yapmış olacak hem de rujunuzu kolaylıkla çıkarabileceksiniz.

Rujunuzu sürmeden önce…

Mat ruju çıkarmanın en kolay yöntemlerinden bir tanesi de ruju sürmeden önce dudak kremi sürmek olacaktır. Bu sayede hem dudaklarınız gün boyu nemli kalacak hem de kuru ve kötü bir görünüm kazanmasını engellemiş olacaktır.