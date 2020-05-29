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Baş ağrısına ne iyi gelir nane çayı ağrıları kesiyor!

Şiddetli baş ağrıları, yaşam kalitesini düşüren sağlık sorunlarının başında yer alıyor. Peki baş ağrısını gideren doğal yöntemler neler? İşte yanıtı...

Baş ağrısına ne iyi gelir nane çayı ağrıları kesiyor!
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Çoğu zaman modern yaşamın getirdiği stres, depresyon ve anksiyeteye bağlı olarak görülen şiddetli baş ağrısı kişinin günlük yaşamını etkileyen can sıkıcı bir problem. Arkasında bir hastalığın olmadığı baş ağrıları psikolojik de sorunlar nedeniyle de görülebilmektedir. Şiddetli baş ağrılarını gideren doğal çözümler herkes tarafından merak ediliyor. İşte baş ağrılarını anında gideren çözümler!

Baş ağrısı neden olur?

Baş ağrıları genellikle stres, depresyon veya anksiyete ile ilişkili bir gerilim baş ağrısı tipi olmaktadır. Diğer yaygın baş ağrısı türleri migren, küme baş ağrısı ve sinüs baş ağrısıdır. 

Baş ağrısı nasıl geçer?

- Sıcak bir banyo rahatlamanıza yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra gerilim baş ağrısına katkıda bulunabilecek tüm kas ağrılarını azaltabilir.

- Müzik veya kaydedilmiş doğa sesleri de dahil olmak üzere sakinleştirici sesleri dinleyin. Ritimler ve yumuşak melodiler nefesinizi yavaşlatmanıza, rahatlamayı teşvik etmenin yanı sıra vücut ağrısını veya gerginliğini hafifletmeye yardımcı olabilir.

- İçme suyu ile nemlendirin. Diyetinize karpuz, kereviz ve salatalık gibi yüksek su içeriğine sahip yiyecekler eklemek de yardımcı olabilir.

- Rahat bir pozisyonda oturmak ve rahatlayıncaya kadar nefesinizi düzenlemek de dahil olmak üzere meditasyon, baş ağrısının neden olduğu gerginliği azaltmaya yardımcı olabilir.

Baş ağrısına iyi gelen içecekler

Zencefil çayı

Zencefil çayı baş ağrısını dindiren doğal çözümlerden biri. Zencefil kan damarlarını gevşetmeye ve beyne kan akışını iyileştirmeye yardımcı olur ve ayrıca anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Zencefilin beyindeki doğal afyonları aktive ettiği ve ağrının azalmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Bir araştırma, zencefilin bir sonraki migren atağınızı atmak için bir sonraki triptanınızın etkinliğiyle eşleşebileceğini söylüyor. Düz zencefili sevmiyorsanız, rendelenmiş zencefil veya zencefil tozunu favori çay karışımınızla karıştırın.

Nane Çayı

Nanenin, baş ağrısına neden olan sinyalleri beyne ilettiği gösterilen bağırsaktaki sinirleri ve kas spazmlarını rahatlattığı bulunmuştur. Bağırsak, beyin üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir ve nane baş ağrısı için çayın en iyi seçeneklerinden biridir. Bu nedenle baş ağrısı geçirme yöntemleri arasında ilk sırada yer alır.

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