Ham balın faydaları saymakla bitmiyor bu hastalıkların şifacısı!

Gerek kozmetik dünyasında cildi gençleştirmek ve çeşitli cilt bakım rutinlerinde kullandığımız ham bal gerek beslenme olarak sabah kahvaltılarının vazgeçilmezini oynuyor. Ancak sadece kahvaltı ve bakım olarak değil çeşitli hastalıklarında şifacısı olarak hayatımızda yer alıyor. Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, ham balın hayatımızdaki önemini bahsederek ham balın nelere iyi geldiğinden bahsetti! İşte ham balın faydaları ve kullanım alanlarına dar merak ettiğiniz tüm detayları elmaelma.com'da bulabilirsiniz.

Endemik bitki çeşitliliğinin zengin olduğu, yüksek rakımlı yaylalarda zorlu şartlarda üretilen ve hiçbir endüstriyel işleme tabi tutulmadan tüketiciye en doğal hali ile ulaştırılan ham bal, son yıllarda hem tıbbın hem de beslenme uzmanlarının dikkatle üzerinde durduğu besinlerin başında yer alıyor.

Ham bal; arı kovanından sofralara doğrudan gelen, ısıtma gibi endüstriyel hiçbir işlemden geçmeyen tabiatta bulunabilecek en doğal baldır. Son zamanlarda tüketicilerin beslenme konusunda bilinçlenmesi ve tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte ham balın sağlık açısından önemi gündem konusu haline geldi. Geçmişten günümüze kadar dünya çapında hastalıkları önleme ve tedavi etme amacıyla kullanılıyor. Demir, fosfat, sodyum, klorür, potasyum, magnezyum gibi minerallerin yanında, C, B1, B2, B3, B5 ve B6 gibi birden fazla vitamini de içerisinde barındıran ham bal, bağışıklık sistemini güçlendirme, kolesterol seviyesini düzenleme, yaraları iyileştirme ve cildi güzelleştirme gibi saymakla bitmeyecek birçok fayda sağlıyor.

Bağışıklık Sistemine Birebir!

Bağırsaktaki bakteri florasını çoğaltarak bağışıklık sistemini güçlendiren ham bal, vücudun hastalıklara karşı direncini arttırıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalıklardan koruyan besinler arasında önerilen ham bal, antibakteriyel özelliği sayesinde vücutta enfeksiyon ve mikrop oluşumunu engelliyor.

Bu Hastalıklarda Doğal İlaç Görevi Görüyor!

Türkiye Sağlık Vakfı’nın araştırmalarına göre ham bal, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde birçok hastalık için doğal ilaç görevi görüyor. İçerdiği glikoz ile kalp kaslarını besleyen ham bal, kalp kaslarının metabolizma işlevini düzenleyerek, kalp damarlarının açılmasına ve kan dolaşımının hızlanmasına yardımcı oluyor. İçeriğindeki potasyum ile bağırsak adalelerinin faaliyetini arttıran ham bal, sindirim sistemini düzenleyerek, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının tedavisine katkı sağlıyor. Aynı zamanda taşıdığı antimikrobiyal özelliği ile soğuk algınlığı sırasında üst solunum yollarında oluşan hastalıkların tedavisine de yardımcı oluyor.

Enerji Veriyor!

Vücudun ihtiyaç duyduğu kalori ve enerjiyi içeren ham bal güç ve enerji veren bir doğal karbonhidrat kaynağıdır. Ham balın vücuda kattığı enerjiye dikkat çeken Balın Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, “Doğal besinlerle enerji kazanmak isteyenler için işlem görmemiş ham bal en doğru besin kaynakları arasında bulunuyor. Sabah-akşam düzenli olarak birer tatlı kaşığı ham bal tüketmek, günün koşturmacası içinde kişinin kendisini daha enerjik hissetmesine katkı sağlıyor.” açıklamalarında bulundu.

Cildi Yeniliyor!

Sağlık konusunda birçok faydası bulunan ham bal, cilt için de en önemli besin kaynakları arasında yer alıyor. Yeni cilt hücrelerinin üretimi için gerekli olan B3, B6 ve C vitaminlerini içeren ham bal, cildi yenilerken, dış faktörlere karşı da koruma sağlıyor. İltihap önleyici özelliği sayesinde sivilce ve diğer iltihaplı cilt sorunlarının iyileşmesine katkıda bulunuyor. Aynı zamanda içerdiği glukonik asit ile cildi ölü deri hücrelerden arındırarak, cildin daha sağlıklı, pürüzsüz ve canlı gözükmesine yardımcı oluyor.