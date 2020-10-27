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Hangi çay hangi hastalığa iyi gelir beyaz çay kanserden koruyor!

Siyah çayın damar sağlığını koruduğunu, beyaz çayın ise kanserle savaştığını biliyor muydunuz? İşte daha birçok bilmediğiniz çay ve faydaları!

Hangi çay hangi hastalığa iyi gelir beyaz çay kanserden koruyor!
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Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte, zaman zaman hepimiz vücudumuzda kırıklık hissediyoruz. Peki özellikle mevsim geçişlerinde oluşan  bu durumu ortadan kaldırmak için neler yapabilirz? Bitki çaylarına ne dersiniz? Soğuk havalarda içinizi ısıtacak ve sizi birçok hastalıktan koryacak bitki çaylarına! Peki hangi bitki çayı hangi hastalığa iyi gelir? Gelin beraber öğrenelim. iyetisyen Neslihan Aktepe hangi çay hangi hastalığa iyi geliyor? Sorusunun cevabını sizler için anlattı!

 

Sadece hastalıklar değil aynı zamanda diyet listelerinin de vazgeçilmezi olan bitki çayları sağlıklı bir şekilde kilo vermeninde adresi! Günlük hayatınızda tercihe göre tüketebileceğiniz bitki çaylarını afiyetle tüketerek bir çok hastalığa karışı da önlem alabilirsiniz. 

HANGİ BİTKİ ÇAYI HANGİ HASTALIĞIN DEVACISI?

Siyah çay, kalp damar sağlığını arttırır. Papatya çayı, diyabetle savaşır ve krampları önler. Beyaz çay, kanserden korur. Hibiskus çayı, sakinleştirir ve yüksek tansiyonu düşürür. Yeşilçay ise metabolizmayı hızlandırarak kilo verdirmeye yardımcıdır ayrıca bağışıklığı da güçlendirir.

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