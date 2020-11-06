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Sabahları neden şiş yüzle uyanıyoruz hastalık habericisi olabilir!

Sabahları şiş yüzle uyanmanın hipertansiyon, böbrek hastalığı, alerjik reaksiyon, travma,gibi hastalık habercisi olabileceğini biliyor muydunuz?

Sabahları neden şiş yüzle uyanıyoruz hastalık habericisi olabilir!
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Bazı sabahlar nedenini anlamadığımız halde şişmiş bir yüzle uyanırız. Bir önceki geceden uykumuzu almış olsak bile hemen hemen çoğu kişinin başına gelmiş bir durumdur. Özellikle önemli bir toplantı ya da görüşmeniz vara oldukça can sıkıcı olabilen bu duruma neden olan şeyin ne olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlar, sabahları şiş bir yüzle uyanmanın hipertansiyon, böbrek hastalığı, alerjik reaksiyon, travma, diş problemleri veya hatta konjunktivit (pembe göz) gibi hastalıklardan kaynaklanabileceği konusunda uyarıyor. 

Neden şiş bir yüzle uyanırız? 

 Yatmak, sıvının yüz toplanmasına neden olur ve kişinin uyku pozisyonu da bunu şiddetlendirebilir. Örneğin yüzüstü yatmak yüzün daha fazla şişmesini tetikleyebilir. Bunun yanı sıra Makyajı temizlemeden uyumak kontakt dermatit adı verilen bir cilt reaksiyonuna neden olabilir. Bu da yüz ve gözlerde kızarıklık, tahriş veya şişkinliğe yol açabilir. Bir başka neden Bazı yiyecekleri akşam ya da gece saatlerinde yemek sabahları ekstra şişkinliğe neden olur. Genel itibariyle sodyum içeriği yüksek yiyecekler vücudun daha fazla su tutmasına neden olabilir. Peki sabah şişmiş yüz nasıl tedavi edilir? Gelin birlikte öğrenelim. 

Sabah şişmiş bir yüz nasıl tedavi edilir?

Yüzünüzü ılık duşta yıkamak yerine, soğuk ya da ılık su kullanarak yıkayın. Egzersiz sadece iyi hissettiren hormonların salınımını arttırmaz aynı zamanda ter atmak ve su içmek şişliği azaltmaya yeterli olabilir.Soğutulmuş göz maskesini 15 dakika veya buzlunuğunuzda bulunan soğuk sebzeleri bir havlu kağıt sararak yüzünüze tutun. Daha canlı gözlere sahip olmak için ipuçlarıDilimlenmiş salatalıklar gözlerin üstündeki şişlik için harikalar yaratabilir.Yerçekiminin etkilerini azaltmak için yatağınızın başını kaldırın veya iki yastık üzerinde uyuyun.Göz makyajı ile uyumayın. Gözleri tahriş edebilir ve şişliğe neden olabilir. Cildinizin kırışmasını önlemenin 13 uygulanacak yöntemDaha az işlenmiş gıdalar tüketin. 

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