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Vücutta ödem attırmak için pratik uygulamalar sayesinde fazla şişliği atabilirsiniz!

Vücuttaki ödemden sizi kurtaracak günlük yapabileceğiniz kolay hareketlerle vücuttaki fazla şişlikten kurtulabilirsiniz!

Vücutta ödem attırmak için pratik uygulamalar sayesinde fazla şişliği atabilirsiniz!
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Vücudun çeşitlii yerlerinde görülen ve günlük yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkileyebilen ödemden kurtulmak için günlük hayatta yapabileceğiniz kolay hareketlerle vücudun asit değerlerindeki dengesizlik nedeniyle ortaya çıkan ödemden kurtulmanın yöntemlerini elmaelma.com okurları için bir araya getirdik! Tükettiğimiz tuz miktarının fazlalığı, hormonlari hamilelik dönemi gibi durumlarda ödem sorunları ile karşı karşıya kalabiliyoruz. Sizde günlük hayatta ödem sorunu ile baş etmeye çalışanlardansanız sizin için vücutta ödem attıran yöntemleri ve kolay hareketleri bir araya getirdik! 

Vücuttaki Ödemi Attırma Yolları Neler?

  • Düzenli olarak spor,
  • Vücudun kan dolaşımı için günlük 15-20 dakika kadar ayakları yukarıda bekletme,
  • Özellikle masa başında çalışanlar için sürekli aynı pozisyonda kalmamak,
  • Boyu göz önünde bulundurarak kilonun boyu geçmemesinde özen gösterebilirsiniz.

 

Vücudunuzda Ağrılar Oluyorsa...

Ödem belirtileri arasında vücudun belirli bölgelerinde bozukluklar ile karşı karşıya kalıyorsak, nefes alış verişlerimizde zorlanmalar yaşanıyorsa, şişkinlik ve ağrı durumlarında, sık sık baş ağrısı, cilt bozuklukları gibi durumlar vücuttaki ödem oluşumu belirtileri arasında yer almaktadır. 

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