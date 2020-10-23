Yatak odasını güzelleştirecek dekorasyon önerileri duvar rengi önem taşıyor!

Evimizde en çok vakit geçridiğimiz alanlardan biri olan yatak odasını güzelleştirecek dekorasyon fikirlerinin neler olduğunu sizler için araştırdık. Siz de evinizde fark yaratmak ve ferah bir yatak odasına sahip olmak istiyorsanız bu önerilere bir göz atabilirsiniz.

Duvar rengi oldukça büyük önem taşıyor

Duvar rengi bir odayı güzel gösteren en temel şeylerden biridir. Görsel olarak hangi renk size çekici geliyorsa yatak odanızı o renge boyamakla işe başlamalısınız. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta koyu renklerden uzak durmak olacaktır.

Yumuşak halı rahatlatıyor

Yumuşak halı vücudu rahatlatıyor. Bu nedenle yatak odanızda kullanacağınız halının yumuşak olmasına özen göstermelisiniz. Bu sayede yatak odanızda yürürken daha ferah ve mutlu hissedeceksiniz.

Mevsimsel çarşaflar kullanın

Mevsim değişikliklerine mutlaka dikkat edin. Kış aylarında kalın ve pamuklu çarşaflar tercih ederseniz içiniz ısınacak ve kendinizi rahat ve mutlu hissedeceksiniz. Havalar ısındığında ise ince ve ferah kumaşlar tercih etmeye özen gösterin.

Işık çok önemli!

Yatak odasının dekorasyonunda en önemli noktalarından biri de hiç kuşkusuz ışık bir başka değişle perde seçimi. Görsel olarak halınızla uyumlu perdeler seçebilir, yatak odanıza şıklık katabilirsiniz

Depolamaktan uzak durun

Yatak odanızda düzenli bir görüntü elde edin. Gereksiz eşyalarınızdan arının ve bunları kendinizden uzak tutun. Göz yorucu detaylardan uzak durmanız ruhunuzu ferahlatacaktır.