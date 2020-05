Yüzde delik neden oluşur gözenekleriniz tıkalıysa...

Genellikle sivilce problemi yaşayan kişilerin sıklıkla karşılaştığı yüzde delik ve çukur oluşması problemi oldukça can sıkıcı bir durumdur. Her ne kadar can sıkıcı bir cilt sorunu olsada yüzünüzdeki çukurlarla yaşamak zorunda değilsiniz! Yüzdeki delik ve çukurlardan kurtulma yolları bulunmuyor değil! Peki yüzdeki delik ve çukurlardan nasıl kurtulunur? Elmaelma.com olarak sizlere bu sorunun detaylı yanıtını hazırladık. İşte yapmanız gerekenler!

Yüzde delik ve çukur neden oluşur?

Yüzde oluşan çukur ve delikler genel anlamda gözenek olarak adlandırılmaktadır. Halk arasında portakal kabuğu görünümü olarak adlandırdığımız özellikle sivilce sorunu yaşayanların sıklıkla karşılaştığı bu durum yağlı ciltlerde hatta karma cilt tipine sahip olan kişilerde de yaygın olarak görülmektedir. Gözeneklerin tıkanması ve yeteri kadar temizlenememesi durumunda gözenek tıkanıklığı gözeneklerin çok genişlemesine neden olarak sivilcelerin oluşmasına neden olur.

Kurtulmak istiyorsanız...

1) Lazer tedavi yöntemi; Adını çevreden yaygın olarak duyduğumuz yöntemlerden biri de lazer tedavi yöntemidir. Fondöten veya pudra uygulaması sonrasında yaygın olarak görülen gözeneklerden kurtulmak için lazer yöntemini tercih edebilirsiniz. Lazer yöntemi ile yüzünüdeki çukurlukların durumuna göre doldurma işlemi yapılarak gözeneklerden kurtulabilirsiniz. Lazer yöntemi ile cildin üst tabakasını yakıp alt tabakadan yeni bir cildin gelmesi beklenir. Ancak bu yöntem ile cildin yenilenip kendine gelmesi haftalar sürebilir. Her ne kadar yüzdeki deliklerden ve çukur oluşumlarından kurtulmak için oldukça etkili olsa da biraz pahalı bir yöntemdir.

2) Kimyasal Peeling ile cildi yenilemek; Kısa sürede etkisini alabileceğiniz bu yöntem cildin üzerinde yüzeysel olan iz veya deliklerin kapanmasına yardımcı olmaktadır. Cildin üst katmanı kimyasal peeling ile yakılarak gerçekleşmektedir. Ancak bu uygulamanın bir uzman hekim olarak uygulanması oldukça önemlidir.